Web comenta ‘apagão’ de Sinner na final do Masters de Roma

Depois de um primeiro set decidido no tie break, o espanhol Carlos Alcaraz teve vida fácil para vencer a segunda parcial da decisão do Masters 1000 de Roma e confirmar o título diante de Jannik Sinner. Jogando em casa, o italiano perdeu o set por 6/1, com desempenho muito abaixo do esperado, sofrendo duas quebras de serviço. O 'apagão' chamou a atenção dos internautas, que opinaram nas redes sociais.

Sinner nesse segundo set pic.twitter.com/NNUlp90z05 — Clara 🌈 (@clarapralon) May 18, 2025

que horas o sinner chega pro segundo set msm? — kris (@sz_iga_) May 18, 2025

Sinner en el segundo set pic.twitter.com/89VmI8HPHj — fabri (@fabrizsv) May 18, 2025

Segundo set espetacular do Alcaraz, Sinner sendo completamente dominado e sem nenhum poder de reação — .ˢᵖᶠᶜ 🇾🇪 ⁴⁴ 🏁 (@Theuus_Oliveira) May 18, 2025

Sinner foi derrotado por 2 a 0 na decisão em Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Carlos Alcaraz faturou o título no Foro Itálico, neste domingo (18), com vitória por 2 a 0, com parciais de 7/6 e 6/1, garantindo seu primeiro caneco no Masters 1000 de Roma. Além do título, Sinner perdeu uma sequência de invencibilidade de 26 jogos. O italiano não perdia desde o ATP Finals de 2023, quando foi superado pelo sérvio Novak Djokovic.

A rivalidade entre os dois melhores do mundo se acirrou na primeira decisão de Masters entre os tenistas. A final em Roma marcou o 11º confronto entre Alcaraz e Sinner, com sete vitórias do espanhol, contra quatro triunfos do italiano.