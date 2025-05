O brasileiro Alison dos Santos fez história em Atlanta, nos EUA, no último sábado, ao se tornar o homem mais rápido do mundo na corrida de 200 metros com barreiras. O velocista completou o percurso em 21s85, um recorde. Os 200m com barreiras não é uma prova disputada em Olimpíadas ou em Campeonatos Mundiais, mas é realizada em competições de exibições da modalidade.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na pista no Piedmont Park, nos EUA, uma pista em linha reta, Alison dos Santos começou a prova um pouco atrás de seus adversários e teve que correr atrás do melhor desempenho para conquistar seu pódio. Foi nos últimos metros que ele conseguiu abrir uma vantagem e deixar seus concorrentes para trás.

Alison dos Santos já é conhecido por dominar os 400m com barreiras e conquistou a medalha de bronze duas vezes, nas Olimpíadas de Tóquio 2021 e Paris 2024. Foi campeão mundial em 2022 e, neste ano, brilhou vencendo quatro provas.

continua após a publicidade

Alison dos Santos comemora o bronze nas Olimpíadas de Paris (Photo by Martin BERNETTI / AFP)

Desempenho de outras atletas

Akani Simbine, sul-afriacano, terminou a prova de 100m com um tempo veloz de 9s86. O destaque americano na modalidade, Noah Lyles, de última hora teve que deixar a corrida de 150m após sentir um problema em seu tornozelo. Ele que é o atual campeão olímpico na prova, declarou que há duas semanas já estava sentindo o desconforto mas estava confiante de que não iria atrapalhar sua preparação para a competição nos EUA que inicia em 31 de julho, que é classificatório para o Campeonato Mundial de Tóquio, em setembro.

Na categoria feminina, Keni Harrison teve um o melhor desempenho nos 100m com barreiras. A americana teve o tempo de 12s30 e garantiu a primeira colocação.

continua após a publicidade

➡️Sinner x Alcaraz do ATP de Roma: veja onde assistir à final do Masters 1000