Mais um evento está chegando para reforçar o calendário do boxe mundial. O Conselho Mundial de Boxe (WBC) anunciou, na última quinta-feira (20), o lançamento do Riyadh Season WBC Boxing Grand Prix, que chega como uma primeira "Copa do Mundo do Boxe". O objetivo principal do torneio será descobrir e transformar uma nova geração de jovens pugilistas de todo o mundo para o esporte.

Durante uma coletiva de imprensa, o presidente da WBC, Mauricio Sulaimán, destacou a importância do torneio para o esporte. O dirigente ainda reforçou a oportunidade que o WBC Boxing Grand Prix proporcionará aos jovens lutadores, que buscam reconhecimento no cenário mundial do boxe.

- Este Grande Prêmio é uma prova da visão e paixão do meu pai, José Sulaiman. Com o incrível apoio e visão de Sua Excelência Turki Alalshikh, Dr. Rakan, sua equipe e Sela, estamos dando vida a um torneio que revolucionará o esporte e revelará novos talentos incríveis. Este é o primeiro evento em que os jovens talentos terão a oportunidade de sair de partes desconhecidas do mundo para brilhar no Grand Prix - afirmou Sulaimán.

Como funcionará o WBC Boxing Grand Prix?

O evento ocorrerá na Arábia Saudita e será "distribuído" em cinco etapas, além de contar com quatro categorias de peso: peso pena, superleve, peso médio e peso pesado. Ao todo, o WBC Boxing Grand Prix receberá a participação de 128 atletas de 41 países por todo o mundo, assim, cada uma das divisões terá 32 pugilistas em disputa.

O WBC Grand Prix introduzirá regras inovadoras, como a ausência de empates e a permissão para revisão em vídeo. Para garantir a transparência e justiça nas disputas, o evento terá três aberturas do sistema de pontuação, que acontecerão após o segundo, quarto e sexto assaltos.

Os vencedores de cada categoria receberão o Troféu José Sulaimán, em homenagem ao pai de Mauricio e ex-presidente da WBC. A taça, apelidada de "Chama da Esperança", foi apresentada pelo ex-campeão mundial dos pesos-pesados Lennox Lewis, simbolizando a esperança e o reconhecimento aos futuros talentos do boxe mundial. Vale destacar que informações como datas, locais e os nomes dos atletas participantes ainda serão divulgadas pelo WBC.

