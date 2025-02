A noite do UFC Seattle foi marcada por grandes finalizações e um final inesperado na luta principal. Na madrugada deste domingo (23), Song Yadong superou Henry Cejudo por decisão dos juízes após o combate ser interrompido, em Seattle, nos Estados Unidos. Ainda no card principal, o brasileiro Jean Silva venceu o armênio por nocaute em apenas 4 minutos do primeiro round e foi o grande destaque da noite.

O desfecho inesperado no combate principal entre Song Yadong e Henry Cejudo foi um banho de água fria nos fãs de lutas, que acompanhavam o UFC Seattle. Um cutucão acidental no olho de Cejudo por Yadong, após três rounds, levou a uma decisão técnica, encerrando a luta antes do previsto. O incidente ocorreu durante um evento que até então se destacava por nocautes e finalizações.

Jean Silva, lutador brasileiro, alcançou sua quarta vitória consecutiva no UFC ao nocautear Melsik Baghdasaryan no primeiro round. Melquizael Costa e Jean Matsumoto também representaram o Brasil, com Costa finalizando Andre Fili e Matsumoto deixando uma impressão positiva apesar da derrota por decisão dividida contra Rob Font. Raffael Cerqueira enfrentou uma derrota por nocaute contra Modestas Bukauskas.

Como foi a luta entre Song Yadong e Henry Cejudo?

O início da luta entre Yadong e Cejudo foi equilibrado, com Yadong evitando quedas e conectando golpes, enquanto Cejudo buscava melhorar sua posição. No round seguinte, o norte-americano escolheu alterar a base para melhorar no ataque e tentar a volta por cima sobre o chinês.

O cutucão acidental no terceiro round prejudicou a visão de Cejudo, que ficou com problemas para enxergar com olho esquerdo. Já no início do quarto round, a dificuldade do norte-americano levou o arbitro Jason Herzog a encerrar o combate. Yadong expressou seu desejo por uma revanche, reconhecendo a natureza insatisfatória do desfecho. Por decisão técnica, o chinês venceu por 29-28, 29-28, 30-27.

Confira os resultados completos do UFC Seattle

Card Principal

Song Yadong x Henry Cejudo - Song Yadong venceu por decisão técnica (29-28, 29-28, 30-27) Anthony Hernandez x Brendan Allen - Anthony Hernandez venceu por decisão unânime (triplo 29-28) Rob Font x Jean Matsumoto - Rob Font venceu por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28) Jean Silva x Melsik Baghdasaryan - Jean Silva venceu por nocaute técnico aos 4min15s do R1 Alonzo Menifield x Julius Walker - Alonzo Menifield venceu por decisão dividida (29-28, 30-27, 28-29)

Card Preliminar

Ion Cutelaba x Ibo Aslan - Ion Cutelaba venceu por finalização aos 2min51s do R1 Melquizael Costa x Andre Fili - Melquizael Costa venceu por finalização aos 4min30s do R1 Mansur Abdul-Malik x Nick Klein - Mansur Abdul-Malik venceu por nocaute técnico aos 3min24s do R2 Ricky Simón x Javid Basharat - Ricky Simón venceu por nocaute aos 3min58s do R1 Austin Vanderford x Nikolay Veretennikov - Austin Vanderford venceu por nocaute técnico aos 4min13s do R2 Nursulton Ruziboev x Eric McConico Jr. - Nursulton Ruziboev venceu por nocaute técnico aos 33s do R2 Modestas Bukauskas x Raffael Cerqueira - Modestas Bukauskas venceu por nocaute aos 2min12s do R1