A última etapa de preparação para os lutadores antes de entrar no octógono aconteceu. Nesta sexta-feira (21), a maior cidade de Washington sediou a pesagem oficial do UFC Seattle, confirmando os confrontos para o grande evento deste sábado (22). Incluindo os brasileiros, todos os 24 lutadores atingiram o peso exigido para suas categorias. Para a principal luta da noite, Henry Cejudo chegou aos 61,2 kg e garantiu o limite máximo da divisão. O mesmo aconteceu com seu adversário Song Yadong, que bateu 61,6 kg.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Este confronto é crucial para Henry Cejudo, que busca se recuperar após duas derrotas consecutivas. Em caso de vitória, o norte-americano pode voltar a sonhar com a corrida pelo cinturão dos galos, o que não acontece se o lutador perder. Com a derrota, Cerujo pode estar se encaminhando para um futuro fora do MMA.



Os brasileiros Jean Matsumoto, Jean Silva, Melquizael Costa e Rafael Cerqueira também se destacaram na pesagem. Para o card principal, Matsumoto enfrentará Rob Font, pesando 63 kg, enquanto Font registrou 62,6 kg. No peso-pena, Jean Silva pesou 66 kg, preparando-se para enfrentar Melsik Baghdasaryan, que marcou 65,7 kg. Já no card preliminar, Melquizael Costa e Rafael Cerqueira confirmaram seus combates ao atingirem, respectivamente, 65,7 kg e 92,5 kg.

Confira o card completo do UFC Seattle

Card principal

Peso-galo (até 61,2kg): Henry Cejudo (61,2kg) x Song Yadong (61,6kg)

Peso-médio (até 83,9kg): Brendan Allen (84,3kg) x Anthony Hernandez (84,3kg)

Peso-casado (até 63,5kg): Rob Font (62,6kg) x Jean Matsumoto (63kg)

Peso-pena (até 65,7kg): Jean Silva (66kg) x Melsik Baghdasaryan (65,7kg)

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Alonzo Menifield (92,9kg) x Julius Walker (92,9kg)

Card preliminar

Peso meio-pesado (até 92,9kg): Ion Cutelaba (92,9kg) x Ibo Aslan (92,9kg) Peso-pena (até 65,7kg): Andre Fili (65,7kg) x Melquizael Costa (65,7 Kg) Peso-médio (até 83,9kg): Mansur Abdul-Malik (84,3kg) x Nick Klein (84,3kg) Peso-galo (até 61,2kg): Ricky Simon (61,2kg) x Javid Basharat (61,6kg) Peso casado (até 79,3kg): Nikolay Veretennikov (79,3kg) x Austin Vanderford (78,9kg) Peso-médio (até 83,9kg): Nursulton Ruziboev (83,4kg) x Eric McConico (83,4kg) Peso meio-pesado (até 92,9kg): Modestas Bukauskas (92kg) x Rafael Cerqueira (92,5kg)

➡️ Adesanya aposta em um possível vencedor em duelo entre Poatan e Silva