No cenário do UFC, a curiosidade sobre quem sairia vencedor em uma luta entre Alex Poatan e Anderson Silva, dois dos mais renomados lutadores brasileiros, tem sido um tema de intensa discussão. Israel Adesanya, lutador nigeriano que já enfrentou ambos, compartilhou sua visão sobre um possível confronto entre eles, considerando o auge de suas carreiras.

Em vídeo publicado em seu canal pessoal, Adesanya analisou as capacidades de Poatan e Silva, lutadores que já derrotou no octógono, em um imaginário embate direto.

(Foto: AFP)

Chutes de Poatan x Silva no auge

Adesanya, com experiência de luta contra ambos os atletas, ressaltou os pontos fortes de cada um. Ele apontou os chutes na perna de Poatan como um elemento crucial, mas também elogiou a habilidade de Silva em manter a distância e usar sua canhota com eficácia.

- Os chutes na perna do Poatan são um problema. É isso. É um jogo diferente. O Silva também, ele misturou bem, mas, de novo, essa é uma boa pergunta, - refletiu Adesanya no vídeo.



Apesar de reconhecer as habilidades de Poatan, Adesanya tendeu a favor de Anderson Silva, citando a versatilidade e experiência do lutador como determinantes.

- Poatan está no auge. Eu quero me inclinar para o Silva, mas se o Poatan o pega e o joga na grade. Silva era bom na grade! Mas de novo, Poatan é o chute na perna, é isso. Eu não sei. Essa é uma boa pergunta. Deixe-me refletir sobre isso. Eu lutei com os dois, então eu sei. Vou de Anderson Silva, mas novamente, o Anderson Silva no auge - concluiu.

