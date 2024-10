Warriors x Lakers na pré-temporada da NBA: veja horário e onde assistir ao jogo

Golden State Warriors e Los Angeles Lakers se enfrentarão nesta sexta-feira (18), às 23h30 (de Brasília), pela pré-temporada da NBA. As equipes duelam no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia, com transmissão da "ESPN 2" no Brasil.

As duas franquias contam com grandes estrelas, especialmente LeBron James do lado dos Lakers e Stephen Curry do lado dos Warriors. No entanto, a presença dos dois em quadra não é certa, já que as equipes costumam rodar bastante o elenco durante a pré-temporada.

Sem grandes mudanças, Lakers aposta em novo treinador para a temporada 2024/25 da NBA

A partida é a última das duas equipes antes da estreia oficial na NBA 2024/25. Com cinco vitórias em cinco jogos até aqui, os Warriors podem terminar a pré-temporada invictos. Os Lakers, por sua vez, somam duas vitórias e três derrotas. Os times já se enfrentaram outra vez recentemente, com vitória dos Warriors por 111 a 97.

Resultados do Warriors na pré-temporada

Warriors 91 x 90 Clippers

Warriors 122 x 112 Kings

Warriors 109 x 106 Kings

Warriors 111 x 93 Pistons

Warriors 111 x 97 Lakers

Resultados do Lakers na pré-temporada

Lakers 104 x 127 Wolves

Lakers 114 x 118 Suns

Lakers 107 x 102 Bucks

Lakers 97 x 111 Warriors

Lakers 128 x 122 Suns

LeBron James e Stephen Curry durante jogo da pré-temporada da NBA (Foto: Ethan Miller / AFP)

Quando Lakers e Warriors estreiam na temporada da NBA?

Estreia do Lakers

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves - terça-feira (22), às 23h (de Brasília)

Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles

Estreia do Warriors

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - quarta-feira (23), às 23h (de Brasília)

Local: Moda Center, em Portland