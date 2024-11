Warriors vencem Celtics com show de Curry; confira resultados da NBA

Dez jogos marcaram a quarta-feira (6) da NBA. Destaque para o Golden State Warriors, com show de Stephen Curry, e Memphis Grizzlies, que venceram o Boston Celtics e Los Angeles Lakers, respectivamente. Já o Dallas Mavericks bateu o Chicago Bulls, no Texas.

🏀 BOSTON CELTICS 112 X 118 GOLDEN STATE WARRIORS

Os Warriors terminaram com a invencibilidade dos Celtics, fora de casa, em grande noite de Stephen Curry. O time mandante começou com tudo e abriu vantagem de 11 pontos, mas sofreram a virada no segundo quarto e viram o Golden State brilhar, chegando a vencer por 14 pontos.

No último quarto, o cestinha Jayson Tatum e o português Neemias Queta apareceram no jogo e os Celtics recuperaram a liderança faltando 10 minutos para o final. Porém, Stephen Curry provou por que é um dos jogadores mais decisivos na NBA, marcou cestas importantes e recuperou a vantagem dos Warriors para vencer a partida.

Stephen Curry em ação pelo Golden State Warriors (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Com a vitória, o Golden State soma a sexta vitória em sete jogos e está em terceiro na Conferência Oeste da NBA. Já os Celtics, segundo no Leste, conheceram a primeira derrota, após vencer todas as sete primeiras partidas.

🏀 MEMPHIS GRIZZLIES 131 X 114 LOS ANGELES LAKERS

Mesmo com 39 pontos de LeBron James, os Lakers perderam para os Grizzlies. O time de Memphis, do astro Ja Morant, aproveitou o mando de campo para vencer o time da Califórnia sem sustos.

Com 20 pontos de Morant, os Grizzlies mostraram muita superioridade no primeiro e no terceiro quarto, onde venceram por 12 pontos cada. No lado dos Lakers, apenas LeBron teve uma boa atuação e nem seu filho, Bronny, conseguiu ajudar o time.

Ja Morant, do Memphis Grizzlies, em ação contra o Los Angeles Lakers (Foto: Justin Ford / AFP)

Com o resultado, os Grizzlies somam cinco vitórias e quatro derrotas e estão em sétimo na Conferência Oeste. Já os Lakers caem para décimo com quatro vitórias e quatro derrotas.

🏀 DALLAS MAVERICKS 119 X 99 CHICAGO BULLS

Em casa, os Mavericks venceram com tranquilidade os Bulls. Com 27 pontos e 13 assistências, Luka Dončić foi o grande destaque da partida.

A superioridade dos Mavs foi mostratada desde o início, com a partida indo para o intervalo com 13 pontos de vantagem para os mandantes. No terceiro quarto, o jogo estava 88 a 68 para Dallas, que aproveitou para descansar os titulares nos últimos 15 minutos e ainda assim, manteve a vantagem no placar.

Luka Dončić e Kyrie Irving comemorando a vitória do Dallas Mavericks sobre o Chicago Bulls (Foto: Sam Hodde / AFP)

Os Mavericks chegaram a quinta vitória em oito jogos e agora ocupam a quarta colocação na Conferência Oeste. Já no Leste, os Bulls caem para nono com três vitórias e cinco derrotas.

Resultados da quarta-feira (6) da NBA

Charlotte Hornets 108 x 107 Detroit Pistons

Indiana Pacers 118 x 111 Orlando Magic

Atlanta Hawks 121 x 116 New York Knicks

Houston Rockets 127 x 100 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 122 x 131 Cleveland Cavaliers

