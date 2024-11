Maior torneio de tênis feminino do país, WTA de Florianópolis é confirmado

Depois do sucesso da primeira edição, o MundoTênis Open, o maior evento de tênis feminino do país, está confirmado para os dias 1º até 8 de dezembro nas quadras do exclusivo Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, no bairro de Jurerê In, em Florianópolis (SC).

A competição, que foi eleita umas das duas melhores do ano da categoria WTA 125 em 2023, é o único torneio da série WTA no Brasil e terá premiação total de US$ 115 mil (cerca de R$ 690 mil) sendo disputada nas quadras de saibro do complexo que está ainda mais moderno e cumpre com folga os requisitos para receber um evento deste porte.

A quadra central para cerca de 1.500 pessoas promete ficar lotada para acompanhar as brasileiras e atletas de todo o mundo que serão confirmadas em lista a ser divulgada nos próximos dias.

- Nosso foco deste ano será o de proporcionar ainda mais experiências para os fãs de tênis. Mesmo com o sucesso da primeira edição, quisemos caprichar ainda mais. Com mais patrocínios e uma amostra do potencial de retorno de Jurerê In e do sul do Brasil, as peças foram se encaixando naturalmente - destacou Luzio Ramos, diretor do MundoTênis Open.

O evento teve a australiana Ajla Tomljanovic como campeã em 2023 em simples e nas duplas Sara Errani, que este ano se consolidou na modalidade sendo campeã Olímpica de duplas e presente na disputado do WTA Finals, com as oito melhores do ano.

Luzio Ramos, diretor do MundoTênis Open (Foto: Cristiano Andujar)

Outro ponto que Lúzio Ramos fez questão de frisar, é a estratégia do evento de priorizar as brasileiras para os convites (Wild-Card) do evento que serão anunciados em breve.

- São nos WTA 125 que estão as estrelas em ascensão, é comum uma jogadora ganhar um torneio deste nível e meses depois estar nas finais de um Grand Slam, pois é uma quebra de barreira. Tivemos ano passado a Emma Navarro disputando o evento e hoje se consolidou no top 10, por exemplo. Queremos que o MundoTênis Open proporcione essa alavanca na carreira para as brasileiras, será um grupo de brasileiras convidadas escolhidas a dedo para o evento que já denominamos aqui de “Brazilian Squad” e convocamos todos para torcer pelas nossas campeãs - finalizou.

O evento começará no dia 1º de dezembro, domingo, onde será disputada a rodada do qualifying, e a chave principal vai de segunda-feira, 2, até o domingo, 8.