Wallace desabafa sobre problemas físicos após título com o Cruzeiro

Na noite deste domingo (19), o Cruzeiro mais uma vez confirmou o favoritismo no cenário nacional e conquistou a Supercopa, após superar o Minas com tranquilidade por 3 sets a 0. Após a partida, um dos pilares da equipe, o oposto Wallace, revelou que vem enfrentando problemas físicos. Aos 38 anos, o campeão olímpico é um dos veteranos em atividade no vôlei brasileiro.

O capitão da equipe celeste, que contribuiu com 12 pontos na disputa da final, destacou a dedicação dos companheiros de equipe nos treinamentos, mas admitiu que não tem conseguido acompanhar o ritmo devido a dores no joelho.

— É incrível a dedicação que esses caras põem dentro de quadra, não só durante o jogo, mas no treino. Os caras não cansam de ganhar, não cansam de treinar, e só é possível ganhar se treinar. Nessa parte eu tô até me excluindo, devido às dores que eu tenho no joelho, é uma coisa muito atípica. Eu nunca fiz isso na minha carreira toda, sair na metade de um treino por causa dessas dores... Os caras sabem muito bem que eu não sou desse jeito, não sou de não treinar, e vou tentar agora devagarzinho consertar o joelho, que tá duro - declarou.

O oposto Wallace, durante vitória do Cruzeiro na Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

Time a ser batido

Após a vitória deste domingo (19), o Cruzeiro inicia a temporada embalado pela conquista do Campeonato Mineiro pelo 16º ano consecutivo, além do sétimo título da Supercopa. Segundo Wallace, a hegemonia no cenário nacional traz uma pressão extra à equipe, visada como "time a ser batido" pelos rivais. O próximo compromisso é nesta terça-feira (21), quando a equipe estreia na Superliga diante do JF Vôlei.

— Só quem tá aqui dentro sabe o quanto tem de pressão, é difícil. Jogamos contra eles (Minas) na final do Mineiro, foi complicado. Todo jogo pra nós é uma grande pressão e os caras sabem lidar com isso muito bem, com as peças novas que chegaram - analisou.

