Após título da Supercopa, Camila Brait se pronuncia sobre aposentadoria

Com a vitória por 3 sets a 0 sobre o Sesi-Bauru na noite do último sábado (18), o Osasco conquistou a Supercopa de Vôlei pela primeira vez. Após a partida, disputada no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a capitã Camila Brait, um dos principais símbolos da equipe, abriu o jogo sobre sua aposentadoria das quadras.

continua após a publicidade

➡️Líberos disputam Superliga Feminina de Vôlei 25/26 de olho na seleção

Atleta do Osasco há 18 temporadas, a atual campeã da Superliga se aposentou da seleção brasileira após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, decisão tomada para dedicar mais tempo à família, especialmente aos dois filhos, Alice e Romeu. Segundo Brait, a aposentadoria definitiva acontecerá em abril de 2026.

— Era o único título que eu não tinha, vou aposentar em abril, então tô muito feliz que agora eu conquistei, era agora ou nunca. Tá decidido, essa é a raspa do tacho, já tô jogando extra, era pra ter parado ano passado - contou, após o jogo, ao SporTV.

continua após a publicidade

Osasco conquistou a Supercopa de Vôlei pela primeira vez (Foto: Osasco Voleibol Clube)

Osasco conquista a Supercopa de Vôlei

Após uma temporada vencedora, com títulos do Campeonato Paulista, Copa Brasil e Superliga, o Osasco passou por uma reformulação de elenco, perdendo peças como a ponteira Natália, a levantadora Giovana e a oposta Polina Rahimova. Porém, na vitória sobre o Sesi-Bauru pela Supercopa de Vôlei, a equipe contou com boas atuações das "novatas" Jenna Gray, Caitie Baird e Bianca Cugno, que terminou a partida como a principal pontuadora, com 20 pontos.

— Tô muito feliz pelo grupo, é um grupo novo, a gente perdeu muitas peças, mas chegaram muitos reforços. O time tá entrosando da melhor maneira possível e o time tem muito a crescer ainda - avaliou a capitã.

continua após a publicidade

O Osasco estreia na Superliga 2025/2026 nesta quarta-feira (22), quando enfrenta o Tijuca, que subiu da Superliga B, a partir das 18h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico