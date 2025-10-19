Dani Lins analisa derrota do Sesi-Bauru e ‘tabu’ contra rival

A levantadora Dani Lins, uma das atletas mais experientes do vôlei brasileiro, explicou o que faltou ao Sesi-Bauru na disputa da Supercopa de Vôlei, com o Osasco, na noite do último sábado (18). Segundo a veterana, a inconsistência da equipe, especialmente no primeiro set, custaram caro ao time do interior paulista, que foi superado por 3 sets a 0.

— Não foi o jogo que a gente queria fazer, não pode 14 erros no primeiro set. A gente errou muito, a gente não pode fazer isso contra uma grande equipe que é a delas. A gente pensou muito lá e deixou de fazer o nosso. A gente não conseguiu impor nosso ritmo de jogo, mas agora é cabeça erguida porque quarta-feira tem Superliga, a temporada é longa ainda - avaliou a capitã após a partida, em entrevista ao SporTV.

O grande destaque do jogo foi a argentina Bianco Cugno, oposta do time de Osasco, que anotou 20 pontos. Do lado do Sesi-Bauru, a maior pontuadora foi a norte-americana Nia Reed, que saiu do banco de reservas e anotou 10 pontos.

Osasco e Sesi-Bauru disputaram a Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

Tabu contra o rival

Disputada anualmente desde 2015, a Supercopa de Vôlei coloca frente a frente as equipes campeãs da Copa Brasil e da Superliga. Na última temporada, o Osasco faturou os dois títulos justamente após superar o Sesi-Bauru nas duas finais. As equipes ainda disputaram, em 2024, o título do Campeonato Paulista de Vôlei, que também ficou com o time da grande São Paulo.

O cenário deste momento da temporada era favorável ao Sesi-Bauru, que vinha embalado pelo título do Campeonato Paulista e com a base do time que disputou a última Superliga mantida, diferentemente do Osasco, que passou por mudanças importantes no elenco. Ao ser questionada sobre sofrer mais uma derrota em finais para o rival, Dani Lins reconheceu a frustração, mas destacou a qualidade das adversárias.

— Perder é ruim, mas a gente tá em segundo, muita gente queria estar aqui em segundo. Mas é isso, de novo perder pro Osasco, vai ficar todo mundo falando... É uma grande equipe, não é só porque a gente tá com o mesmo time do ano passado que a gente ganharia pelo entrosamento, elas também têm uma grande equipe, jogadoras que vieram fortes - finalizou.

