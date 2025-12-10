Uma ventania forte passou pela cidade de São Paulo e causou estragos no Mundial de Clubes Feminino de vôlei nesta quarta-feira (10). Enquanto acontecida o jogo entre Praia Clube e Orlando Valkyries, o clima intenso derrubou o toldo da área vip. Como consequência, uma funcionária se machucou e as transmissões oficiais foram interrompidas.

O motivo do problema na transmissão teria sido o mau tempo e os ventos fortes na capital paulista. Por causa disso, o toldo da área vip foi derrubada, e toda a estrutura acabou destruida, afetando a antena de transmissão. Além disso, uma das funcionárias do buffet chegou a ser atingida, mas se encontra bem.

Problemas na transmissão do Mundial

Os torcedores que não conseguiram acompanhar o jogo do Praia Clube direto da Arena Mercado Livre Pacaembu, em São Paulo, tiveram problemas para assistir de casa. Durante o duelo contra o Orlando Valkyries, uma tempestade de ventos quebrou a estrutura do evento, o que interferiu na transmissão da CazéTV e do streaming VBTV.

Ainda no início do primeiro set, as imagens do jogo foram interrompidas em todas as emissoras, o que gerou reclamações dos torcedores nas redes sociais. A solução da CazéTV foi colocar a repórter Bruna Dealtry para filmar o confronto do Mundial de Vôlei pelo telefone.

Como foi a estreia no Mundial de vôlei?

A equipe mineira começou a competição com vitória sobre o Zamalek, do Egito, por 3 sets a 0 (parciais: 25/11, 25/17 e 25/15), na manhã desta terça-feira (9). O grande destaque da partida foi a central Milka, que anotou 13 pontos, sendo 12 de ataque e um de bloqueio. Do outro lado da rede, a oposta Tokka foi a maior pontuadora, com nove pontos.

O Orlando, por sua vez, enfrentou o Conegliano, da Itália, na primeira rodada e perdeu por 3 sets a 0 (parciais: 25/13, 25/14 e 25/19). A ponteira brasileira Gabi Guimarães foi a estrela da partida e anotou dez pontos, sendo dois de saque.

Agora, os times se enfrentam em busca da classificação no Grupo B para o mata-mata do Mundial de Clubes Feminino do vôlei.