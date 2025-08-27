VP Internacional da NFL explica demanda para jogar no Brasil e cita times

A NFL volta o Brasil na próxima semana com o duelo entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), no dia 5 de setembro. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (27), o Vice-Presidente Executivo de Comunicação, Assuntos Públicos e Políticas, Jeff Miller, e o Vice-Presidente Executivo de Negócios dos Clubes, Internacional e Eventos da liga, Peter O’Reilly, conversaram com a imprensa sobre a primeira semana da temporada e a partida na casa do Corinthians.

Apesar dos Chargers serem os mandantes do confronto, a imprensa dos EUA reportou que os Chiefs demonstraram interesse e pediram para jogar em solo brasileiro. O Lance questionou o O'Reilly sobre o processo de escolha dos times e se outras franquias teriam se voluntariado para vir ao Brasil. Em resposta, o executivo afirmou que o país despertou grande interesse, especialmente dos clubes que possuem direitos de exploração de marketing aqui. Ou seja: Miami Dolphins, New England Patriots, Detroit Lions e Philadelphia Eagles; este último foi o mandante do "São Paulo Game" em 2024 e é o atual vencedor do Super Bowl.

— No que se refere a jogos internacionais, há uma resolução aprovada, segundo a qual as equipes abrem mão de um jogo em casa para jogar internacionalmente a cada quatro anos. Desta forma, os Chargers foram designados como mandantes e, em seguida, os Chiefs serem designados como adversários. Acho que o que vimos de forma geral nos últimos 10 anos, certamente nos últimos cinco anos, é que as equipes estão "levantando a mão". E agora todos eles também vivenciaram jogos internacionais e veem a oportunidade e o que essa experiência representa para seus jogadores. Então, "sim" é a resposta para a pergunta sobre se outros clubes estão interessados ​​em jogar no Brasil, seja neste ano ou no futuro, especialmente aqueles que têm direitos de mercado global lá — declarou o VP Internacional da NFL.

Uma das grandes críticas à realização do duelo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs em 2024 foi o estado do gramado da Neo Química Arena. Diversos jogadores escorregaram durante a partida, chamando a atenção dos envolvidos no evento e nos fãs. Questionado sobre quais medidas foram tomadas desde o ano passado para melhorar a experiência para o confronto entre Chargers e Chiefs, O'Reilly destacou o trabalho feito junto ao Corinthians.

— Estamos sempre focados em proporcionar a melhor experiência para nossas equipes em todos os sentidos, e certamente a superfície do campo é um componente fundamental para isso. Nossa equipe está lá trabalhando com o Corinthians para garantir o melhor gramado possível para este jogo, e estamos confiantes nisso — explicou o executivo.

— Aprendemos muito com cada estreia, e o ano passado foi uma de verdade. Não tínhamos um escritório em São Paulo na época. Agora temos nosso gerente geral e nosso escritório aberto. Aprendemos muito em termos operacionais, logísticos e de parceria. Você constrói relacionamentos e confiança, e tudo isso contribui para o planejamento que vem acontecendo literalmente desde o dia seguinte ao jogo do ano passado, para realmente analisar cada detalhe — concluiu.

VP da NFL responde sobre possível jogo no Rio de Janeiro

A NFL realizará evento no Rio de Janeiro para reunir fãs e transmitir o duelo entre Chargers e Chiefs no próximo dia 5. Durante a coletiva, o VP Internacional da NFL foi questionado se esse seriam um passo para a realização partidas na capital fluminense. O executivo não confirmou um jogo na cidade, mas disse que há uma "demanda crescente". O Lance! apurou que há negociações em andamento entre a liga e o município carioca.

— Estamos focados no jogo deste ano, mas estamos comprometidos com o Brasil a longo prazo. O escritório em São Paulo e os jogos são uma peça-chave disso. Então, continuaremos avaliando (mais de um jogo no Brasil por ano) — afirmou O'Reilly.

— A boa notícia é que, sem dúvida, há demanda e paixão no mercado para que continuemos a vir e jogar. Teremos uma watch-party no Rio, pois queríamos continuar construindo essa parceria e fazer algo maior, para que os fãs, que não poderão estar em São Paulo, possam experienciar a NFL. Ano passado não tivemos isso e estamos implementando neste ano, não só no Rio, mas em outras cidades pelo mundo — completou.

