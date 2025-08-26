Globo anuncia acordo para transmissão da NFL

O Grupo Globo e a National Football League (NFL) anunciaram, na manhã desta terça-feira (26), um acordo para a transmissão da liga. Segundo a emissora, o vínculo prevê a exibição exclusiva de jogos entre agosto e fevereiro.

A temporada da NFL contará com pré-temporada, jogos regulares e playoffs, incluindo o Super Bowl LX em fevereiro de 2026. Entre os destaques estão a abertura em setembro, o duelo em São Paulo entre Chargers e Chiefs, clássicos do Dia de Ação de Graças e partidas em horários de destaque. O Sportv exibirá alguns jogos ao vivo, e a cobertura da liga também estará nas plataformas digitais da Globo.

— A chegada da NFL é mais um passo dentro da nossa missão de reunir em nossas plataformas alguns dos maiores eventos esportivos do mundo. Trata-se de uma liga reconhecida globalmente pela grandiosidade, pela emoção e pelo espetáculo, e que vem enriquecer ainda mais um portfólio já repleto de competições de alto nível. É também uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do público que acompanha e consome o futebol americano, agora com toda a qualidade da nossa entrega — afirmou Eduardo Gabbay, diretor dos Canais de Esporte da Globo.

Gerrit Meier, diretor-geral da NFL International, destacou a importância da ampliação da parceria com a Globo, ressaltando que a colaboração oferece aos mais de 36 milhões de fãs brasileiros o maior acesso à liga.

— Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria com a Globo, um dos maiores grupos de mídia do mundo, para oferecer aos mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil ainda mais acesso à liga. Nossos parceiros de distribuição são parte fundamental da nossa estratégia de crescimento global, e esta parceria com a Globo ao longo de toda a temporada reforça nossa abordagem inovadora e, ao mesmo tempo, conectada à relevância local deste importante mercado. Estamos ansiosos para proporcionar aos fãs ainda mais formas de acompanhar a NFL no Brasil — disse Gerrit Meier, diretor-geral e responsável pela NFL International.

Fernando Manuel Pinto, head de Direitos Esportivos da Globo, ressaltou o entusiasmo e o orgulho com a nova parceria com a NFL.

— Com grande alegria e orgulho anunciamos esta parceria da Globo com a NFL, fruto da confiança mútua de que a união dos atributos da maior entidade esportiva dos EUA e do grupo de mídia que mais entende de Brasil trará resultados fantásticos para o desenvolvimento do esporte no país e para todos os fãs da bola oval — comentou Fernando Manuel Pinto, head de Direitos Esportivos da Globo.

Transmissões continuam na ESPN

A ESPN exibirá duas partidas aos domingos à tarde e todos os jogos do Monday Night Football com exclusividade. Nos playoffs, o canal terá um pacote amplo, com partidas exclusivas em todas as fases, incluindo o Super Bowl em anos alternados com a Globo. Parte dos jogos também estará disponível pelo Disney+.