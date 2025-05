Campeonato Mundial de vôlei tem data e local confirmados

Durante um evento realizado nesta quarta-feira (28) na Tailândia foram confirmadas as cidades que sediarão o Campeonato Mundial feminino de vôlei entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro de 2025. As informações foram confirmadas pelo portal Volleyball World.

A 20° edição do Mundial terá 32 seleções e, pela primeira vez em sua história, será realizado no Sudeste Asiático. As cidades-sede são: Bangkok, Nakhon, Ratchasima, Chiang Mai e Phuket.

A Seleção Brasileira estreia contra a Grécia em Chiang Mai, a agenda com os confrontos ainda não foi disponibilizada. Além das gregas, o Brasil também enfrenta as seleções de Porto Rico e França, que completam o Grupo C. Todos os jogos vão acontecer no Centro Internacional de Exposições e Convenções, no norte da Taillândia.

Em Bangkok, as partidas vão acontecer no Hua Mak Indoor Stadium, local onde foi a final da Liga das Nações em 2024. As outras cidades já receberam eventos internacionais de vôlei de praia.

Os ingressos já estam disponíveis no site oficial da competição.

Gabi foi a maior pontuadora da partida contra a Alemanha com 28 pontos (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Liga das Nações

Antes do Mundial na Tailândia, a Seleção Brasileira vai disputar a primeira etapa da Liga das Nações no Rio de Janeiro. Este será a primeira competição internacional após uma grande renovação do elenco, tanto no masculino quanto no feminino e a expectativa é alta.

Jogos do Brasil na primeira fase (masculino)

1 de junho - Brasil x Irã - 17h30

12 de junho - Brasil x Cuba - 17h30

14 de junho - Brasil x Ucrânia - 10h00

15 de junho - Brasil x Eslovênia - 10h00

Jogos do Brasil na primeira fase (feminino)

4 de junho - Brasil x República Tcheca - 17h30

5 de junho - Brasil x EUA - 21h

7 de junho - Brasil x Alemanha - 13h30

8 de junho - Brasil x Itália - 10h