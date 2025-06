Com facilidade, Alemanha domina Coreia do Sul em estreia na VNL

Após intenso jogo entre Brasil e Tchéquia, alguns torcedores permanecerem no Maracanãzinho até o fim do primeiro dia da VNL. Na noite desta quarta-feira (4), a Alemanha não encontrou grandes problemas para derrotar a Coreia do Sul por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/15 e 25/21. A partida começou com tranquilidade para as alemãs e terminou assim, com erros não-forçados decisivos das coreanas, que tiveram dificuldade para segurar o ataque das adversárias.

Como foi o jogo?

O time alto da Alemanha não deixou barato para a Coreia do Sul desde os primeiros pontos. Sem um bloqueio eficiente, as coreanas sofreram para defender os ataques das adversárias, que utilizaram de muita visão de jogo para saber quando atacar com força ou pingar. Com menos erros, as alemãs controlaram o primeiro set do início ao fim para selar a vantagem na disputa de estreia.

Os poucos torcedores que permaneceram no Maracanãzinho, após o jogo do Brasil, pareciam ter escolhido o "lado" da Coreia, que era superada em quadra. O segundo set não contou com grandes mudanças no desenrolar da partida. Assim como no início, a Alemanha controlou as adversárias com um ataque potente e um bloqueio muito alto.

Alemanha e Coreia do Sul se enfrentaram pelo dia 1 da VNL no Rio de Janeiro (Foto: VNL)

A decisão parecia que seria retardada nos primeiros pontos da terceira etapa, já que a equipe asiática encontrou seu ritmo e conseguiu abrir uma vantagem no placar. Apesar disso, era inegável que a Alemanha estava "mais inteira" no jogo, e a parcial foi virada. O ataque da Coreia se intensificou, assim como os erros das alemãs, mas não foi suficiente para garantir a vitória do set. Assim, a vitória ficou na mão da Alemanha.

O que vem por aí?

Em busca de manter a boa fase, a Alemanha volta à quadra do Maracanãzinho, às 17h30 (de Brasília), para enfrentar a Itália nesta quinta-feira (5). As italianas, que também venceram na estreia, parecem já ter conquistado o coração da torcida brasileira.

Por outro lado, a Coreia do Sul ganhará um dia de descanso na quinta-feira (4), assim como a Tchéquia. Após o "tempo livre", a equipe asiática retorna para enfrentar a Itália, atual campeã olímpica e da VNL.