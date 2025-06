VNL entrega cardápio com preço ‘honesto’ para torcida? Veja valores

Os altos preços nos estádios são pautas importantes e frequentes entre os torcedores do Brasil, principalmente nos últimos anos. Apesar do foco ser no futebol, os eventos de vôlei não estão imunes a precificação elevada de ingressos e da alimentação durante os jogos. Essa "situação", aliás, pôde ser encontrada na Liga das Nações de Vôlei (VNL); veja os preços no Maracanãzinho.

continua após a publicidade

➡️ Capitã dos Estados Unidos exalta Gabi Guimarães: ‘Grande inspiração’

Para os torcedores do Flamengo e Fluminense, e visitantes, que costumam acompanhar as partidas no Maracanã, os preços podem não surpreender tanto. A "famosa" cerveja do estádio continua com o valor de R$ 12,00, enquanto o refrigerante também saiu dos R$ 10,00 padrões.

Em relação a comida, o valor pode ser "estranho" pelo aumento de opções vendidas na VNL, em relação a um jogo de futebol. Com possibilidades de comprar uma pizza inteira (R$ 76,00), os torcedores brasileiros podem escolher algo mais simples também, como cachorro quente (R$ 20,00 - completo) e pipoca (R$ 20,00).

continua após a publicidade

Os preços "padrões", no entanto, sofreram críticas após o anúnicio do início das venda dos ingressos para assistir aos jogos de um dia na VNL. Alternam de acordo com os dias, o ingresso é mais caro nos fins de semana do que em dias úteis. Caso a partida seja da Seleção Brasileira, o valor também aumenta.

Os bilhetes, que começaram a ser vendidos no dia 28 de abril, têm valores entre R$ 15 e R$ 750. Para os jogos da seleção brasileira, os preços são a partir de R$ 70, a meia, e R$ 140, a inteira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tabelas de preço da VNL no Maracanãzinho

Tabela de preços da VNL no Maracanãzinho (Foto: Anna Ramos/Lance!)