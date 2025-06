A ponteira brasileira Gabi Guimarães, de 31 anos, renovou seu contrato com o Conegliano para a temporada 2025/2026. O anúncio foi feito pelo clube italiano neste domingo (22). Com a permanência da jogadora, o time completa seu elenco para o próximo ciclo competitivo.

continua após a publicidade

➡️ Brasil se impõe e derrota a Turquia, em Istambul, pela VNL feminina

O Conegliano busca repetir o desempenho da última temporada, quando conquistou todos os cinco torneios disputados: Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Italiano, Copa da Itália e Supercopa Italiana. A equipe perdeu apenas uma partida durante toda a campanha anterior.

Animada com renovação com Conegliano, mas focada na Seleção

Em sua primeira temporada no voleibol italiano, Gabi participou de 48 jogos, marcou 544 pontos e obteve 47% de aproveitamento no ataque. A brasileira se destacou nas quadras e conquistou o carinho da torcida do clube sediado na região do Vêneto, no norte da Itália.

continua após a publicidade

— Na primeira temporada em Conegliano fiquei muito impressionada com a organização do clube. Não precisamos nos preocupar com nada além de entrar em quadra e fazer o melhor que pudermos. Aqui a mentalidade é a certa: querendo melhorar a cada dia, cuidando de si mesmas e das outras.

Antes de retornar ao Conegliano para a próxima temporada, Gabi tem compromissos com a Seleção Brasileira, da qual é capitã, e que disputa a Liga das Nações feminina.

continua após a publicidade

— Agora estou focada no Brasil, estamos trabalhando para a Liga Mundial. A Seleção feminina nunca venceu a competição e queremos tentar — afirmou a ponteira.

O clube não divulgou detalhes sobre o valor ou a duração do novo contrato firmado com a atleta brasileira.