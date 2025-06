Com Yamal, Neymar joga futevôlei e organiza pagode em mansão: ‘Quer tomar drible?’

De férias no Brasil, Lamine Yamal, do Barcelona, curtiu o último sábado (21) ao lado de Neymar, do Santos. Os jogadores participaram de uma resenha, organizada pelo próprio brasileiro. Nas redes sociais, eles compartilharam momentos em um pagode e também em uma partida de futevôlei.

continua após a publicidade

➡️ Caio Ribeiro manda recado para jogador do Fluminense: ‘Não pode se omitir’

O encontro entre os dois jogadores acontece durante a pausa para o Mundial de Clubes. Neymar está de folga devido à interrupção do Campeonato Brasileiro por conta do torneio da Fifa, enquanto o espanhol aproveita o período sem compromissos com o Barcelona.

Yamal chegou em São Paulo na última segunda-feira (16), e desde então participa de diversas atividades ao lado de Neymar. O jovem espanhol, tem o brasileiro como ídolo de infância. Desde gestos técnicos em campo até o estilo fora dos gramados, fica claro a influência do camisa 10 do Santos.

continua após a publicidade

Além do futevôlei na mansão, a programação da dupla incluiu passeio de carrinho de golfe, momentos na piscina, partidas de basquete e boliche, além de um show de pagode. Os jogadores também trocaram camisas de seus respectivos clubes como lembrança do encontro.

Lamine Yamal e Neymar em ação durante partida de futevôlei (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Visita de Yamal ao Brasil

Durante a estadia no território nacional, o espanhol também conheceu o Cristo Redentor em um passeio de helicóptero, um dos principais pontos turísticos do Rio de Janeiro. Antes de se encontrar com Neymar, Yamal esteve com o surfista Gabriel Medina em São Paulo, momento registrado pelo medalhista olímpico na última terça-feira (17).Na capital paulista, o jogador do Barcelona também visitou a NBA House para acompanhar o quinto jogo da final da liga norte-americana de basquete.