VNL masculina: Brasil domina Canadá e estreia segunda semana com vitória

O Brasil venceu o Canadá no primeiro jogo da segunda semana da Liga das Nações (VNL) masculina. A partida foi dominada pela Seleção brasileira, que fechou o jogo em 3 a 0 e parciais de 25/22, 25/17 e 25/17. Alan foi o maior pontuador da partida, marcando 15 pontos. A Seleção enfrenta a China nesta quinta-feira, às 18h (de Brasília).

Como foi Brasil x Canadá?

1º SET

O capitão Flávio abriu os pontos da partida e virou o saque canadense. A primeira parcial foi bastante equilibrada entre as seleções, mas o Brasil conseguiu manter maior vantagem no placar. Alan começou jogando, mas no meio da partida foi substituído por Darlan, seu irmão.

O Brasil teve oito erros contra seis do Canadá, mas os brasileiros fecharam o primeiro set em 25 a 22. Honorato foi o maior pontuador, com sete pontos. No lado canadense, Hofer fez seis pontos na primeira parcial.

2º SET

Na segunda parcial, o Brasil definitivamente entrou no jogo. Se no início a partida estava equilibrada, no segundo set, o Brasil voou. O excesso de erros consecutivos dos canadenses colaborou com o largo placar dos brasileiros.

O Brasil fechou a segunda parcial em 25 a 17. Alan, que voltou no segundo set, foi o maior pontuador, com seis pontos. Do lado canadense, Young fez três pontos e foi o maior da equipe.

3º SET

Com uma seleção já desanimada, os canadenses forçaram mais o saque. Ainda assim, o Brasil seguiu ampliando o set sem muitas dificuldades. O Canadá seguiu exagerando nos erros e o Brasil foi ganhando ainda mais confiança na terceira parcial.

Em um set tranquilo, a Seleção brasileira fechou o set em 25 a 17. O primeiro jogo do Brasil na segunda semana foi encerrada em 3 a 0.

Seleção enfrenta China:

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e China

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: quinta-feira, 26 de junho, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, nos EUA.

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV