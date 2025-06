VNL feminina: Seleção ganha reforço para semana decisiva

Fora do confronto contra a Turquia pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, Júlia Kudiess teve seu retorno à seleção brasileira definido. Durante o aquecimento da partida no último domingo (22), a jogadora sentiu um desconforto no joelho. A comissão técnica preferiu preservar a atleta, que abandonou a partida logo no início. A central já deve reforçar a seleção na próxima etapa.

continua após a publicidade

➡️ VNL: Julia Kudiess atualiza torcedores sobre desconforto no joelho

Após exames feitos no Brasil, a central não apresentou lesões significativas. Ela vai se reapresentar na sexta-feira (27) em Barueri, em São Paulo. Dessa forma, a atleta já pode ser usada na terceira e última semana da rodada preliminar da competição, que acontece em Chiba, no Japão, a partir de 9 de julho. Por lá, o Brasil tem mais quatro jogos pela frente.

Julia Kudiess na Liga das Nações (Foto: Volleyball World)

Júlia Kudiess é peça importante na VNL

Peça importante no elenco, Júlia Kudiess é a terceira maior pontuadora da Seleção, ficando atrás de Júlia Bergmann e Ana Cristina. Com 67 pontos, ela tem média de 8,38 marcações por partida. A principal característica da central é o bloqueio, com 33 pontos. No ataque, ela soma 30 pontos e uma eficiência de 60%.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao fim da segunda semana do feminino, a Seleção ocupa a terceira posição da classificação, sendo superada somente por Polônia e Itália. O Brasil tem somente uma derrota em oito jogos. A Itália se deu melhor no último jogo realizado no Maracanãzinho.

A final da VNL feminina será em Lódz, na Polônia. Os confrontos acontecem entre 23 e 27 de julho.

Turquia na segunda semana da VNL (Foto: Divulgação / VNL)

Confira nota da CBV sobre situação de Kudiess na íntegra

"A central Júlia Kudiess passou por avaliações clínicas e realizou, nesta quarta-feira (25), uma ressonância magnética em Belo Horizonte (MG). O exame não mostrou alterações significativas. A atleta sentiu um desconforto no aquecimento da partida entre Brasil e Turquia, no último domingo (22) e, por isso, a comissão técnica optou em preservá-la do jogo. Júlia se reapresenta normalmente, nesta sexta-feira (27), para a seleção feminina em Barueri (SP)."