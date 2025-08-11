menu hamburguer
Tiro interrompe partida do Mundial Feminino de Polo Aquático, em Salvador

Caso aconteceu na Arena Aquática da cidade, no bairro da Pituba

Piscina da Arena Aquática de Salvador (Foto: Bruno Concha/ Secom PMS)
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 11/08/2025
18:46
Atualizado há 2 minutos
  Mais Notícias

A partida entre Canadá e China, válida pela primeira rodada do Mundial Sub-20 Feminino de Polo Aquático, realizado em Salvador, foi interrompida, na manhã do último domingo, por um barulho de tiro nos arredores da Arena Aquática, localizada no bairro da Pituba. Ninguém ficou ferido.

Em contato com o Lance!, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) afirmou que o tiro foi feito por um policial, que tentava imobilizar um indivíduo responsável pelo furto de uma corrente bem próximo de onde estavam as grades que protegiam as arquibancadas da Arena Aquática.

O suspeito resistiu à abordagem da polícia, o que teria motivado o disparo para cima. Logo em seguida, ele se entregou. Por conta do barulho, as pessoas que estavam nas arquibancadas imeditamente se abaixaram, mas só depois as atletas foram retiradas da água e ficaram no chão na borda da piscina. A situação foi controlada rapidamente. A partida prosseguiu, e a China terminou com uma vitória por 12 a 8.

Atletas abaixadas depois de ouvirem tiros na Arena Aquática, em Salvador, pelo Mundial de Polo Aquático Feminino (Foto: reprodução)
Atletas abaixadas depois de ouvirem tiros na Arena Aquática, em Salvador, pelo Mundial de Polo Aquático (Foto: reprodução)

Conheça o Mundial Sub-20 Feminino de Polo Aquático

A competição acontece pela primeira vez no Brasil e movimenta a Arena Aquática de Salvador até o próximo sábado (16). As partidas acontecem entre às 9h e 20h30 (de Brasília) e reúnem 16 seleções, entre elas Estados Unidos, Canadá, China, Espanha, Croácia e a equipe brasileira.

A expectativa é de que cerca de 7 mil pessoas circulem pela capital baiana ao longo do torneio, incluindo atletas, comissões técnicas, dirigentes, jornalistas e torcedores. A entrada é gratuita para o público.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Argentina, México e Croácia, e perdeu o primeiro jogo contra a equipe europeia por 18 a 9.

Confira a nota da assessoria do evento

Houve um furto de corrente na parte da grade perto das arquibancadas. A policia foi acionada e, ao tentar imobilizar o individuo (que resistiu), deu um tiro para cima. Só assim parou de resistir e ficou no chão. Nesse momento, as pessoas se assustaram, as atletas ficaram no chão para se proteger. A organização, em contato constante com a polícia, conseguiu informar e acalmar a todos da situação, que foi controlada rápido.

