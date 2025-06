Thiago Pereira lidera aula de natação com 400 pessoas no Beach Park

O medalhista olímpico Thiago Pereira será o embaixador da "Maior Aula de Natação do Mundo" no Beach Park, na cidade de Aquiraz, no Ceará. O evento acontece nesta quinta-feira (26) e integra uma iniciativa global voltada à conscientização sobre segurança aquática e prevenção de afogamentos.

A atividade começa às 9h30 e reunirá 400 participantes, incluindo 200 crianças entre 7 e 12 anos, todas acompanhadas por seus responsáveis. Os participantes são oriundos da Associação dos Esportes Radicais de Aquiraz (AERA) e da Central Única das Favelas (CUFA).

Mãe e incentivadora também marca presença

Thiago Pereira conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. O nadador é o maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos, com 23 conquistas ao longo de sua carreira.

Durante o evento, os participantes receberão orientações do time de educadores físicos do Beach Park e dicas práticas sobre segurança na água. Guarda-vidas, monitores e equipes de apoio estarão presentes para garantir a segurança de todos.

Rose Vilela, mãe de Thiago, também estará presente no evento. Ela ficou conhecida pelo apoio constante à carreira do filho, especialmente pelos gritos de "Vai, Thiago!" que se tornaram característicos durante as Olimpíadas de Atenas, em 2004.

