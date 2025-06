O ator Brad Pitt pilotou o MCL60, carro da McLaren utilizado na temporada 2023 da Fórmula 1, durante teste privado no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, na semana passada. A experiência foi proporcionada pela equipe britânica ao astro que protagoniza o filme "F1", com estreia marcada para esta quinta-feira (26).

A oportunidade representou o primeiro contato real do ator com um veículo da categoria principal. Durante as filmagens do longa-metragem, Pitt havia conduzido apenas um carro de Fórmula 2 adaptado para se parecer com um F1.

O teste incluiu a participação do piloto oficial da McLaren, Lando Norris, que acompanhou o ator durante o dia de atividades na pista americana.

Brad Pitt: 'Ainda estou em êxtase'

Em entrevista ao podcast "Beyond the Grid", Pitt relatou sua experiência com o carro da McLaren.

— Consegui atingir 315 (km/h) esta semana. Realmente queria chegar a 320, isso me incomoda um pouco. Cinco quilômetros a menos na reta. Nunca presenciei nada igual a isso, porque você está muito concentrado, mas não está tão tenso — disse o ator.

Pitt descreveu detalhadamente as sensações ao pilotar um F1.

— É um ritmo sublime. Realmente extraordinário. Tento explicar essa sensação da pressão aerodinâmica e falho todas as vezes, porque tento dizer, por exemplo, que é uma montanha-russa, mas não é exatamente isso, porque você sente um ponto de apoio embaixo de você, como se estivesse dentro dela — afirmou.

O ator buscou comparações para explicar a experiência.

— Já estive em um avião de acrobacias e é a coisa mais parecida. Mas, ainda assim, essa coisa é uma sensação única e absolutamente incrível — declarou.

A gratidão pela oportunidade foi expressa por Pitt.

— Ainda estou em êxtase. E não tenho palavras para agradecer a Zak Brown e à equipe, passei o dia com Lando [Norris]. E que emoção — disse.

O ator manifestou desejo de repetir a experiência.

— Certamente, o carro não é nada que eu tenha experimentado antes. Mais freios, mais velocidade, mais potência nas curvas. Quero pilotar novamente e bater meu próprio tempo! — afirmou.

O filme "F1", dirigido por Joseph Kosinski, estreia mundialmente nesta quinta-feira, incluindo o Brasil. O elenco conta com Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon e Simona Ashley. O heptacampeão Lewis Hamilton participa como um dos produtores do longa-metragem.