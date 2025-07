VNL feminina: Brasil inicia treinamentos na Polônia para fase final

A Seleção feminina de vôlei iniciou, nesta segunda-feira (21), os treinamentos em Lodz, na Polônia, visando a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL). Classificada com a segunda melhor campanha, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães enfrenta a Alemanha nesta quinta-feira (24), às 15h (horário de Brasília), pelas quartas de final.

continua após a publicidade

➡️Definidas as quartas da VNL: Brasil pega a China em busca da semifinal

O Brasil garantiu a classificação com 31 pontos e 11 vitórias, atrás apenas da Itália, que venceu 12 partidas e somou 33 pontos. Adversária das quartas de final, a Alemanha avançou como a sétima colocada, com 23 pontos. As equipes se enfrentaram na etapa eliminatória, com vitória brasileira por 3 sets a 2.

As semifinais da Liga das Nações de Vôlei feminina estão agendadas para este sábado (26), enquanto a definição de terceiro colocado e título acontece no domingo (27).

continua após a publicidade

Desfalque e presença da capitã

O principal desfalque da Seleção Feminina para a fase final é o da ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão do menisco medial no joelho esquerdo e fica longe das quadras por quatro meses. Sem a maior pontuadora do Brasil na competição, o técnico Zé Roberto terá como opções para a posição a dupla Júlia Bergmann e Gabi Guimarães.

Bergmann é a vice-líder da Seleção Brasileira em pontos, com 159 acertos, e figura como um dos principais nomes da competição desde a primeira semana. A capitã Gabi Guimarães, que disputou sua primeira partida na VNL pela segunda semana, em confronto com a República Dominicana, é a principal referência da equipe e foi a maior pontuadora na vitória sobre a Polônia, durante a passagem pelo Japão.

continua após a publicidade

Gabi Guimarães é a principal referência da Seleção Feminina (Foto: Volleyball World)

Veja os jogos das quartas da VNL feminina

Quarta-feira - 23 de julho

Itália x Estados Unidos - 11h30

Polônia x China - 15h

Quinta-feira - 24 de julho

Japão x Turquia - 11h30

Brasil x Alemanha - 15h

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte