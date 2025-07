Gabriel Bortoleto recordou o início da amizade com Max Verstappen, quando disputavam corridas em videogames e simuladores, e como passou a dividir essa paixão com o holandês. O brasileiro ainda o elegeu “o maior piloto de todos os tempos” na Fórmula 1, mas enfatizou que este posto é dividido com o tricampeão mundial, Ayrton Senna.

A boa relação entre Bortoleto e Verstappen já rendeu algumas trocas de gentilezas na temporada 2025, como o vácuo que ajudou o brasileiro a conquistar a melhor posição de largada do ano, na Áustria. Depois de conquistar os primeiros pontos no mesmo fim de semana, Max chegou a interromper uma entrevista que concedia para parabenizar Gabriel.

— Max é um cara ótimo — disse Bortoleto à versão neerlandesa do "Motorsport". — Para mim, junto com Ayrton Senna, ele é o maior piloto de todos os tempos. Admiro muito a abordagem que tem nas corridas, a maneira de entender o esporte, a compreensão do carro e a calma com que encara tudo. Ele é realmente um exemplo de como eu quero ser como piloto — salientou.

Em seguida, Bortoleto contou que a amizade começou para valer em 2023, quando corria na F3. Eles começaram a disputar corridas tanto em jogos quanto em simuladores com frequência.

— Desde então, temos mantido muito contato e ele me ajuda muito. Ele me ajudou muito na minha jornada na F1, dando-me muitos conselhos e recomendações e falando sobre mim com as pessoas no paddock.

— Jonathan (Wheatley, chefe da Sauber) me disse que, antes mesmo de eu entrar para a Sauber, Max tinha uma opinião muito positiva sobre mim. Sei que ele normalmente não fala sobre isso, especialmente na frente da imprensa, mas ele me ajudou nisso: falar sobre mim para as pessoas na F1 — completou.

Bortoleto ainda estava no kart quando conheceu Verstappen

Gabriel também recordou do dia em que se conheceram, em 2017, quando Verstappen já era um piloto de F1 e ele tinha apenas 12 anos e corria de kart. — Eu estava muito nervoso — confessou.

— Max tinha acabado de terminar seu segundo ano na Fórmula 1, e o pessoal da equipe CRG sempre falava muito bem dele. Já tinha ouvido falar bastante e estava ansioso para conhecê-lo. Quando ele veio, pedi uma foto… Ele respondeu com muita calma e foi muito simpático. É engraçado ver aquela nossa foto agora — admitiu.

O engraçado, nas palavras de Bortoleto, é que a desenvoltura para corrida em simuladores não era lá essas coisas.

— No começo, eu era muito ruim — contou, em uma época que não compreendia ao certo como o mundo virtual poderia ajudá-lo a crescer como piloto.

— Comprei um pequeno simulador e me apaixonei pelas corridas por lá. Uma vez dentro do simulador, não conseguia mais sair. Depois, a coisa ficou cada vez mais séria, e agora estou entre os melhores. Pelo menos entre aqueles que também correm em pistas reais. Claro, também tem gente que passa o dia inteiro correndo em simuladores. Não tenho tanto tempo quanto eles. Mas adoro e dedico grande parte do meu dia a isso quando estou livre — seguiu.

— Agora vejo isso como extremamente importante para mim como piloto. Por exemplo, ele me ajuda a aprender novos circuitos, mas também me beneficia nos que já conheço, porque quando chego à pista, sinto como se já tivesse dado mil voltas — concluiu.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 25 a 27 de julho, na Bélgica, 13ª etapa da temporada 2025.