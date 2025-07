Mesmo sem as ginastas brasileiras nos pódios individuais da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de Milão, o país foi bem representado na final da fita, no último domingo (20). A italiana Tara Dragas conquistou a medalha de ouro no aparelho, com série ao som de Ivete Sangalo. A anfitriã recebeu 28.800 pela apresentação e foi ovacionada pelo público. Veja no vídeo abaixo.

Além de Tara Dragas, o pódio da fita também teve a ucraniana Taisiia Onofriichuk, com a medalha de prata, e Vera Tugolukova, do Chipre, com o bronze. A italiana também levou o bronze na final da bola, o sexto lugar nas maças e o quarto lugar no individual geral.

Brasil na Copa do Mundo de Milão

A Seleção Brasileira disputou a Copa do Mundo de Ginástica Rítmica de Milão, e teve seus melhores resultados com o conjunto. No último sábado (19), a equipe conquistou a medalha de ouro no conjunto geral, com total de 52.850, somando as notas das séries simples e mista, superando Japão e China, que completaram o pódio.

No domingo (20), a equipe disputou as finais por aparelhos e garantiu a medalha de bronze na série mista com três bolas e dois arcos, com nota de 27.500 na apresentação. A equipe comandada pela técnica Camila Ferezin também competiu na final da série simples com cinco fitas, mas não fez boa apresentação e terminou em sétimo lugar.

O Brasil também teve duas representantes nas disputas individuais. Maria Alexandre não passou da etapa classificatória, enquanto Babi Domingos foi à decisão da bola, fita e arco, mas não subiu ao pódio.

Brasil foi campeão do conjunto geral em Milão (Foto: divulgação/ CBG)

Preparação para o Mundial

A Copa do Mundo de Milão foi a última parada antes do Mundial de Ginástica Rítmica, principal competição da temporada, que acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 20 e 24 de agosto.

