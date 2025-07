WSL: Surfista prodígio de 12 anos garante vaga na etapa do Taiti

A etapa do Taiti da World Surf League (WSL) contará com a presença de um prodígio local. A surfista Kelia Gallina, de apenas 12 anos, venceu a seletiva para disputar a etapa, última do Championship Tour (CT) antes do Finals, e garantiu presença no evento, com os principais nomes da atualidade.

Conhecida como "Miss Teahupoo", Kelia se tornou a pessoa mais jovem a se classificar para um evento do Championship Tour. Criada nas ondas desafiadoras, Gallina superou Aelan Vaast, irmã do campeão olímpico Kauli Vaast, na final para garantir o feito histórico.

A triagem aconteceu no último fim de semana, em Teahupoo, um dos locais mais famosos e desafiadores para os surfistas do mundo inteiro, e garantiu uma vaga no CT para os dois campeões. Além de Gallina, o também local Mihimana Braye foi o campeão entre os homens e também se classificou para o evento principal. O taitiano deve ser o adversário do líder Yago Dora na bateria de estreia da etapa.

Com o resultado da seletiva, Kelia Gallina e Mihimana Braye se juntam a Kauli Vaast e Vahine Fierro, convidados para o evento. A etapa do Taiti tem janela programada de 7 a 16 de agosto.

Brasileiros em Teahupoo

A etapa do Taiti marcará o retorno da lycra amarela para um brasileiro. Depois de Ítalo Ferreira, que liderou o Championship Tour por seis etapas, Yago Dora assumiu a liderança na passagem por Jeffreys Bay, quando ficou com o vice-campeonato. O desempenho na África do Sul também garantiu ao brasileiro a classificação antecipada ao Finals.

Caso mantenha a liderança após a passagem pelo Taiti, Dora terá vantagem na briga pelo título, já que a WSL anunciou uma mudança importante nas regras do Finals. Desta vez, o líder do ranking precisa vencer apenas a primeira bateria na decisão para conquistar o título da temporada.

Yago Dora usará a lycra amarela em Teahupoo (Foto: Reprodução

Ítalo Ferreira, quarto colocado no ranking, apesar de apresentar desempenho abaixo do esperado com a eliminação nas oitavas de final de Jeffreys Bay, não sofreu muitos prejuízos na classificação e permanece na zona de classificação para o Finals, com o quarto lugar. Filipe Toledo, sétimo colocado, ainda tem chances matemáticas de avançar, mas precisa chegar à decisão em Teahupo'o para manter as esperanças.