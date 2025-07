Definidas as quartas da VNL: Brasil pega a China em busca da semifinal

Após uma vitória contundente sobre a Alemanha para fechar a fase de classificação a seleção brasileira já sabe quem terá pela frente no início do mata-mata da Liga das Nações (VNL): a anfitriã China.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 1 pela VNL Masculina (Foto: Divulgação / Volleyball World)

O confronto, que abre o caminho do Brasil na fase final, está marcado para a quarta-feira (30), sem horário definido. A equipe comandada por Bernardinho chega com o status de grande favorita, embalada por uma campanha quase perfeita na fase de classificação que a colocou no topo da tabela.

➡️ Há meses sem jogar, Lucarelli estreia pelo Brasil na VNL masculina

O desafio, no entanto, carrega suas particularidades. A China, que se classificou automaticamente por ser o país-sede da fase final, entrará em quadra com o apoio de sua torcida. Jogando em casa, os chineses apostam em seu volume de jogo para tentar surpreender o gigante brasileiro.

continua após a publicidade

Liderada pelo poder de ataque avassalador de Darlan, a seleção precisará impor seu ritmo desde o início para evitar qualquer tipo de complicação e confirmar sua vaga entre os quatro melhores do mundo.

Confira os jogos das quartas de final da VNL Masculina:

Brasil x China (30 de julho)

Japão x Polônia (30 de julho)

Itália x Cuba (31 de Julho)

França x Eslováquia (31 de julho)

Brasil supera Alemanha e fecha primeira fase da VNL masculina

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Alemanha em partida válida pela terceira semana da Liga das Nações de Vôlei. O jogo aconteceu na madrugada deste domingo (20), em Chiba, no Japão, e foi vencido por 3 a 1 e parciais de 21/25, 25/23, 25/20 e 25/21. Arthur foi o maior pontuador da seleção no duelo, com 20 pontos.

continua após a publicidade

Esta foi a última partida do Brasil na primeira fase da Liga das Nações e fechou na liderança, com 11 vitórias e apenas uma derrota. Nas oitavas, a equipe brasileira enfrenta a República Popular da China no dia 30 de julho (quarta-feira), às 8h (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, no país do rival. As semifinais serão disputadas em 2 de agosto (sábado), e a grande final, em 3 de agosto (domingo).

➡️ Após cirurgia, Ana Cristina atualiza torcedores da Seleção de vôlei