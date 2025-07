Líder da classificação, o Brasil chega à última semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculino. A Seleção já estreia contra a Argentina, clássico da América do Sul. Dos quatro confrontos da semana decisiva, o Brasil tem mais vitórias sobre todas as seleções. Para os brasileiros, basta uma vitória para antecipar a classificação.

Na quarta-feira (16), o Brasil enfrenta a argentina. Desde a criação da VNL, em 2018, as seleções se enfrentaram cinco vezes. Dessas partidas, o Brasil venceu quatro. A única derrota contra os argentinos foi na estreia do confronto, em 2018

Na sexta, os brasileiros enfrentam o Japão, que joga em casa. No histórico do confronto, o Brasil tem quatro vitórias e uma derrota. A Seleção perdeu o último jogo entre as equipes, realizado em 2023. No sábado, é a vez da Turquia enfrentar o Brasil. Forte no vôlei feminino, os turcos ainda dão os primeiros passos na disputa masculina. Brasil e Turquia nunca se enfrentaram antes.

No sábado, o Brasil faz a sua última partida na etapa de classificação contra a Alemanha. No retrospecto entre as seleções, os brasileiros têm 100% de aproveitamento. Foram seis confrontos e seis vitórias do Brasil.

Classificação atual da VNL masculina