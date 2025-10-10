VÍDEO: Acompanhe como foi o treino aberto antes do UFC Rio
Charles de Bronx fechou a tarde de treino aberto no Rio de Janieiro
Entre as atividades que o Ultimate preparou antes do UFC Rio, os fãs do octógono mais fomoso do mundo puderam acompanhar um treino aberto de quatro lutadores de destaque do card deste sábado (11). O evento aconteceu, nesta quarta-feira (8), no Barra Shopping, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Acompanhe com o Lance! como foi a tarde com Deiveson Figueiredo, Mateusz Gamrot, Vicente Luque e Charles "do Bronx" Oliveira. Veja o vídeo acima.
Charles do Bronx se emociona com público brasileiro
Grande atração do Treino Aberto do UFC Rio, realizado nesta quarta-feira no Barra Shopping (RJ), Charles Do Bronx foi recebido como um rei. Ex-campeão do Ultimate e um dos maiores nomes do MMA brasileiro em todos os tempos, o paulista do Guarujá foi ovacionado pelo público que lotou o shopping carioca em busca de uma imagem do lutador e se emocionou com o carinho da torcida.
Após treinar ao som de ‘’O campeão voltou’’ e ‘’Charles! Charles!’’, o peso leve brasileiro não conteve a emoção ao se dirigir à plateia, relembrando o que falou em entrevista exclusiva ao LANCE!, sobre se inspirar em Anderson Silva.
- Eu já falei isso antes. Mas alguns anos atrás, eu estava aqui no Rio e ainda não era o Charles de agora. As luzes se apagaram (no UFC Rio) e quando a câmera filmou era o Anderson (Silva) entrando e eu falei que um dia queria chegar pelo menos próximo disso. Poder descer o elevador e ver vocês todos aqui, vocês não sabem a força que isso me dá. De verdade, na minha mente e no meu espírito eu estava pronto. Hoje eu não estou pronto – eu nasci para isso e a vitória é nossa- decretou Do Bronx.
