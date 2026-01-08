Hugo Calderano cai na estreia do WTT de Doha para ex-número 1 do mundo
Torneio reúne os 32 melhores atletas do circuito
Hugo Calderano iniciou a temporada 2026 com derrota na estreia do WTT Champions de Doha, torneio que reúne os 32 melhores atletas do circuito mundial. Terceiro colocado do ranking, o brasileiro entrou como cabeça de chave e foi superado por 3 sets a 2 (7/11, 11/5, 5/11, 11/9 e 9/11) pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, ex-número 1 do mundo.
O ano marca mudanças importantes para o brasileiro, que inicia a parceria com o novo treinador, Paco Arado, e deixou o clube alemão TTF Liebherr Ochsenhausen, que defendeu por 10 anos. Do outro lado da mesa, Dimitrij Ovtcharov, dono de seis medalhas olímpicas, fez jus à sua experiência e conseguiu manter o controle mental durante a partida.
Como foi o jogo
O jogo não começou muito bem para Hugo Calderano, que cometeu erros incomuns e viu o adversário abrir 3 a 0. Aos poucos, o backhand do brasileiro começou a funcionar e ele foi diminuindo a desvantagem. Mesmo assim, teve problemas na devolução e acabou perdendo a parcial por 11 a 7.
Hugo voltou mais agressivo para o segundo set e o ataque começou a funcionar melhor. Desta vez, foi ele que abriu os primeiros três pontos de vantagem na parcial e manteve a liderança durante todo o período até fechar com tranquilidade por 11 a 5.
O terceiro set foi o mais equilibrado da partida até então, com os dois jogadores medindo forças. O jogo seguiu empatado até a meta, enquanto Ovtcharov tentava deslocar Calderano, afastando o brasileiro da mesa. A estratégia funcionou e o alemão devolveu o placar, vencendo por 11 a 5.
Precisando vencer para se manter vivo no jogo, Hugo ousou mais no ataque e alternou a liderança com Ovtcharov ao longo da parcial. O técnico Paco Arado parou o jogo em um momento chave, quando o alemão crescia na parida e diminuiu a vantagem de Hugo para um ponto. O brasileiro manteve o embalo e fechou por 11 a 9, empatando o jogo por 2 a 2.
No quinto set, Dimitrij Ovtcharov retomou a liderança das ações e dificultou o jogo para Hugo, que precisou correr atrás do placar. Com mais eficácia no saque, ele liderou o set até fechar o jogo com vitória por 11 a 9.
Veja os torneios de tênis de mesa em 2026
Janeiro
- 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
- 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
- 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)
Fevereiro
- 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
- 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura
Março
- 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
- 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
- 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)
Abril
- 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)
Maio
- 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)
Junho
- 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
- 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
- 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos
Julho
- 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
- 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil
Agosto
- 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
- 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia
Setembro
- 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
- 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
- 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
- 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)
Outubro
- 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
- 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)
Novembro
- 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
- 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
- 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)
Dezembro
- 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China
