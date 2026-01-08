menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Hugo Calderano cai na estreia do WTT de Doha para ex-número 1 do mundo

Torneio reúne os 32 melhores atletas do circuito

Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 08/01/2026
12:52
Hugo Calderano no WTT de Montpellier 2024 (Foto: World Table Tenis)
imagem cameraHugo Calderano durante torneio em Montepllier (Foto: Divulgação/WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Hugo Calderano iniciou a temporada 2026 com derrota na estreia do WTT Champions de Doha, torneio que reúne os 32 melhores atletas do circuito mundial. Terceiro colocado do ranking, o brasileiro entrou como cabeça de chave e foi superado por 3 sets a 2 (7/11, 11/5, 5/11, 11/9 e 9/11) pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, ex-número 1 do mundo.

continua após a publicidade

➡️Calderano estreia no WTT de Doha; veja calendário do tênis de mesa em 2026

➡️Rafaela Silva fala sobre ter cogitado suicídio e fuga das redes sociais

O ano marca mudanças importantes para o brasileiro, que inicia a parceria com o novo treinador, Paco Arado, e deixou o clube alemão TTF Liebherr Ochsenhausen, que defendeu por 10 anos. Do outro lado da mesa, Dimitrij Ovtcharov, dono de seis medalhas olímpicas, fez jus à sua experiência e conseguiu manter o controle mental durante a partida.

Como foi o jogo

O jogo não começou muito bem para Hugo Calderano, que cometeu erros incomuns e viu o adversário abrir 3 a 0. Aos poucos, o backhand do brasileiro começou a funcionar e ele foi diminuindo a desvantagem. Mesmo assim, teve problemas na devolução e acabou perdendo a parcial por 11 a 7.

continua após a publicidade

Hugo voltou mais agressivo para o segundo set e o ataque começou a funcionar melhor. Desta vez, foi ele que abriu os primeiros três pontos de vantagem na parcial e manteve a liderança durante todo o período até fechar com tranquilidade por 11 a 5.

O terceiro set foi o mais equilibrado da partida até então, com os dois jogadores medindo forças. O jogo seguiu empatado até a meta, enquanto Ovtcharov tentava deslocar Calderano, afastando o brasileiro da mesa. A estratégia funcionou e o alemão devolveu o placar, vencendo por 11 a 5.

continua após a publicidade

Precisando vencer para se manter vivo no jogo, Hugo ousou mais no ataque e alternou a liderança com Ovtcharov ao longo da parcial. O técnico Paco Arado parou o jogo em um momento chave, quando o alemão crescia na parida e diminuiu a vantagem de Hugo para um ponto. O brasileiro manteve o embalo e fechou por 11 a 9, empatando o jogo por 2 a 2.

No quinto set, Dimitrij Ovtcharov retomou a liderança das ações e dificultou o jogo para Hugo, que precisou correr atrás do placar. Com mais eficácia no saque, ele liderou o set até fechar o jogo com vitória por 11 a 9.

Hugo Calderano durante partida válida pelo China Smash
Hugo Calderano durante partida válida pelo China Smash (Divulgação/WTT)

Veja os torneios de tênis de mesa em 2026

Janeiro

  • 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
  • 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
  • 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)

Fevereiro

  • 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
  • 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura

Março

  • 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
  • 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
  • 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)

Abril

  • 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)

Maio

  • 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)

Junho

  • 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
  • 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
  • 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos

Julho

  • 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
  • 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil

Agosto

  • 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
  • 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia

Setembro

  • 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
  • 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
  • 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
  • 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)

Outubro

  • 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
  • 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)

Novembro

  • 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
  • 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
  • 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
  • 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)

Dezembro

  • 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias