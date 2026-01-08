Bruna Takahashi estreia com derrota no WTT Champions de Doha
Brasileira não resistiu à número oito do mundo, a chinesa Chen Yi
- Matéria
- Mais Notícias
Bruna Takahashi está eliminada do WTT Champions de Doha, primeiro torneio do circuito mundial na temporada 2026. Número 19 do ranking, a brasileira foi superada pela chinesa Chen Yi, oitava melhor do mundo por 3 sets a 1, com parciais de 11/6, 4/11, 4/11 e 10/12.
➡️Sabalenka critica calendário de 2026: 'Insano'
➡️Rafaela Silva fala sobre ter cogitado suicídio e fuga das redes sociais
Como foi o jogo
Bruna Takahashi surpreendeu a adversária e começou bem a partida, liderando o primeiro set com vantagem confortável. Ela conseguiu encaixar bons saques e complicou a devolução da chinesa para fechar a parcial por 11 a 6.
Porém, Chen Yi elevou o nível do jogo a partir do segundo set e passou a dominar as ações na mesa. Com saques potentes e eficiência no saque, ela administrou a liderança no placar e embalou uma sequência positiva, vencendo segundo e terceiro set por 11 a 4.
Bruna Takahashi encaixou uma reação no quarto set e conseguiu mais eficiência ofensiva, principalmente com o forehand, chegando a ter a liderança por 9 a 5. Porém, Chen Yi retomou o controle da partida e fechou a conta com vitória por 12 a 10.
Veja os torneios de tênis de mesa em 2026
Janeiro
- 7 a 11 - WTT Champions – Doha (Catar)
- 13 a 18 - WTT Star Contender – Doha (Catar)
- 19 a 24 - WTT Contender – Mascate (Omã)
Fevereiro
- 10 a 15 - WTT Star Contender – Chennai (Índia)
- 19/2 a 1/3 - WTT Grand Smash – Singapura
Março
- 10 a 15 - WTT Champions – Chongqing (República Popular da China)
- 23 a 28 - WTT Contender – Túnis (Tunísia)
- 30/3 a 5/4 - Copa do Mundo - Macau (China)
Abril
- 7 a 12 - WTT Contender – Taiyuan (República Popular da China)
Maio
- 19 a 24 - WTT Contender – Lagos (Nigéria)
Junho
- 1 a 7 - WTT Contender – Skopje (Macedônia do Norte)
- 9 a 14 - WTT Contender – Zagreb (Croácia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Ljubljana (Eslovênia)
- 25/6 a 6/7 - WTT Grand Smash - Estados Unidos
Julho
- 14 a 19 - WTT Contender – Buenos Aires (Argentina)
- 21 a 26 - WTT Star Contender – Brasil
Agosto
- 5 a 9 - WTT Champions – Yokohama (Japão)
- 13 a 23 - WTT Grand Smash – Suécia
Setembro
- 1 a 6 - WTT Contender – Almaty (Cazaquistão)
- 8 a 13 - WTT Champions – Macau (China)
- 8 a 13 - WTT Contender – Panagyurishte (Bulgária)
- 15 a 20 - WTT Star Contender – Londres (Inglaterra)
Outubro
- 1 a 11 - WTT Grand Smash – República Popular da China
- 27/10 a 1/11 - WTT Champions – Montpellier (França)
Novembro
- 3 a 8 - WTT Champions – Alemanha
- 10 a 15 - WTT Contender – Istambul (Turquia)
- 16 a 21 - WTT Star Contender – Mascate (Omã)
- 29/11 a 6/12 - Copa do Mundo Equipes Mistas - Chengdu (China)
Dezembro
- 8 a 13 - WTT Finals – Hong Kong, China
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e m
- Matéria
- Mais Notícias