Campeã mundial, Etiene Medeiros volta a competir de olho em LA 2028

A natação brasileira ganhou um reforço no ciclo rumo aos Jogos de Los Angeles 2028. Primeira brasileira a se sagrar campeã mundial, Etiene Medeiros retorna ao cenário competitivo e ao Sesi/SP, clube que representou por uma década. Aos 34 anos, e multi medalhista mundial em provas de 50m, ela viu a inclusão da disciplina no programa olímpico como uma oportunidade para voltar ao alto rendimento.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A pernambucana disputou as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, e na sequência passou por uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, retornando às piscinas apenas no ano seguinte. A temporada de 2022 marcou a última competição de Etiene antes de um longo hiato.

Desde então, ela vinha se dedicando ao projeto social no Instituto que leva seu nome e atuou como treinadora de natação na Austrália. Em 2024, foi aos Jogos Olímpicos de Paris para participar das edições especiais do podcast do Comitê Olímpico do Brasil (COB), e teve seu primeiro filho, Kaleu.

continua após a publicidade

A inclusão dos 50m estilos no programa olímpico

A mudança no programa da natação para os Jogos de Los Angeles 2028 foi anunciada em abril de 2025, quando o Comitê Olímpico Internacional (COI) divulgou o programa oficial do evento. Entre as principais novidades, estava a inclusão das provas de 50m costas, peito e borboleta, um atrativo para os velocistas. Até então, apenas a disputa dos 50m livres era olímpica.

As provas dos 50m estilos já faziam parte do calendário do Mundial de Esportes Aquáticos. O Brasil tem um histórico positivo nessa disciplina e Etiene Medeiros figura como uma das protagonistas dessa trajetória. No Mundial de Budapeste, em 2017, ela conquistou o ouro nos 50m costas, se tornando a primeira mulher brasileira a se sagrar campeã. Ela também faturou duas pratas em Kazan, 2015, e Gwangju, 2019.

continua após a publicidade

Etiene Medeiros durante o Mundial de Budapeste (Foto: FERENC ISZA / AFP)

Relembre a trajetória de Etiene na natação

Natural de Recife, Pernambuco, Etiene Medeiros iniciou sua trajetória na natação por recomendações médicas ainda na infância, já que sofria de asma, rinite e sinusite. Logo, a paixão virou coisa mais séria e a jovem nadadora figurava entre as principais promessas da modalidade no alto rendimento. Aos 17 anos, em 2008, foi medalhista de prata nos 50m costas no Mundial Júnior. A primeira participação no Mundial adulto veio no ano seguinte.

Além de ter sido pioneira como campeã mundial, Etiene também foi a primeira brasileira a dominar o continente, com dois ouros em Jogos Pan-Americanos. No Pan de Toronto, em 2015, ela foi campeã dos 100m costas e, na edição seguinte, subiu ao lugar mais alto do pódio nos 50m livres, em Lima 2019.

A brasileira soma duas participações olímpicas no currículo. Nos Jogos do Rio 2016, foi finalista dos 50m livres e terminou em oitavo lugar. Em Tóquio, parou nas eliminatórias da prova.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial