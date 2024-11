Filho de Scottie Pippen faz história na NBA após partida contra o Wizards

Scotty Pippen Jr., filho de Scottie Pippen, gravaram os seus nomes nos livros de recordes da NBA. Eles se tornaram a primeira dupla de pai-filho na história da liga a registrar um triplo-duplo. O marco foi realizado durante a vitória dominante do Memphis Grizzlies em cima do Washington Wizards por 128-104. O jovem destacou seu talento em ascensão com 11 pontos, 11 assistências e 10 rebotes.

Essa conquista é mais uma que a temporada presenciou envolvendo laços familiares. A principal foi Lebron James e seu filho Bronny jogando juntos na mesma partida na NBA. Atualmente, há 29 jogadores de segunda geração na liga, mas até então, nenhum deixou uma marca significativa como os Pippen nesta estatística particular.

Durante a sua carreira, o membro do Hall da Fama Scottie Pippen, acumulou um total de 17 triplos-duplos durante sua ilustre carreira. Apesar de outras duplas lendárias envolvendo pai e filho, que pareciam destinadas a tal feito, a NBA levou 75 anos para uma família conseguir este feito.

O Memphis Grizzlies venceu o Washington Wizards por 128 a 104. Jaren Jackson Jr. foi o maior pontuador da partida com 39 pontos em 28 minutos. Do lado adversário, Kyshawn George foi o destaque com 17 pontos.