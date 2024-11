Rivais históricos, Cavaliers e Warriors se reencontram em grande fase na NBA

É dia de relembrar os velhos tempos. Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors foram os grandes protagonistas da década passada da NBA. As duas franquias protagonizaram duelos históricos que decidiram títulos da liga. Após um período de baixa, elas se reencontram nesta sexta-feira (8), novamente como destaques da competição.

continua após a publicidade

➡️ Assista a Cavs x Warriors de graça com 7 dias grátis do NBA League Pass

A rivalidade entre Cavs e Warrirors está intrinsecamente ligada a LeBron James e Stephen Curry. Dois dos maiores astros da história da NBA, eles se enfrentaram em jogos memoráveis. O embate começou nas finais de 2015 — primeira de uma sequência de quatro decisões em que as equipes duelariam, de forma consecutiva. Na ocasião, vitória da equipe de Curry, Klay Thompson, Draymond Green e companhia.

"Block by James": Cavaliers x Warriors 2016

A série das finais entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors em 2016 foi uma das melhores que a NBA já presenciou. A sequência se desenhava para mais um título dos Dubs — que chegou a liderar por 3 a 1. A franquia de São Francisco, entretanto, tinha LeBron James pela frente, e o astro não decepcionou. O King liderou a remontada do Cavs e, com o auxílio luxuoso de Kyrie Irving e Kevin Love, conquistou o primeiro troféu da história da franquia que o revelou.

continua após a publicidade

Toco de LeBron James em Iguodala, durante as finais da NBA entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors (Foto: Thearon W. Henderson / AFP)

Toda campanha vitoriosa tem algum jogo que fica marcado na memória. Para o torcedor do Cavaliers, é difícil não citar o derradeiro Jogo 7, na Oracle Arena. Não foi o mais bonito, mas duas jogadas passam como filme na mente de quem assistiu ao confronto. O toco de LeBron James em Iguodala, além do arremesso certeiro de Kyrie Irving a menos de um minuto do fim. Os três pontos do armador encaminharam o título para os Cavs.

➡️ NBA tem apenas um time invicto na temporada 2024/25

Consolidação da dinastia Warriors

O confronto estava empatado em 1 a 1. A diferença é que, enquanto Tyronn Lue tinha dificuldades em encontrar peças para reforçar o elenco do Cavaliers, Steve Kerr teve a adição de Kevin Durant. A chegada do astro foi a cereja do bolo para um time que já era impecável. Com KD, Curry, Thompson e Green, os Dubs construíram a "Dinastia Warriors".

continua após a publicidade

As equipes rivais se encontraram mais duas vezes. Em 2017, vitória dos Warriors por 4 a 1. Em 2018, no capítulo final da história, uma varrida de Curry e companhia: 4 a 0. Nas duas ocasiões, Kevin Durant foi o grande destaque e faturou o prêmio de MVP das finais.

Kevin Durant e Kevin Love disputam bola durante jogo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, pela NBA em 2018 (Foto: David Liam Kyle/AFP)

2024: Cavs invicto e Golden State reformulado

Após a saída de LeBron James e Kyrie Irving, o Cleveland Cavaliers passou por um momento de baixa, com times pouco competitivos. O cenário mudou em 2023, com a chegada do armador Donovan Mitchell. Sob o comando de Kenny Atkinson, o camisa 45 e todo elenco conduzem o Cavs para uma campanha histórica até o momento. O time venceu todos os nove jogos e é o único invicto na atual temporada.

Curry ao lado de Andrew Wiggins e Gary Payton II, com a camisa do Warriors, na NBA (Foto: Brian Babineau/AFP)

Por outro lado, o Warriors parece não ter sentido a saída de Klay Thompson. A chegada de Buddy Hield e o crescimento de jovens como Jonathan Kuminga, além do alto nível de Stephen Curry, fazem os Dubs continuarem a assombrar os adversários.

As duas equipes se enfrentam, nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília). A partida será realizada no Rocket Mortgage FieldHouse, em Ohio, e terá transmissão do NBA League Pass.