Jayson Tatum revela motivo pelo qual não jogou no Lakers e surpreende

Um dos principais jogadores do Boston Celtics, Jayson Tatum explicou o porquê não foi para o Los Angeles Lakers. Em participação ao podcast Club520, na última segunda-feira (4), o astro revelou que esteve perto de ir para a franquia, mas não houve interesse.

— Eu cresci sendo um fã de Kobe (Bryant). Sempre quis jogar pelos Lakers. O fato de eles terem a segunda escolha do Draft e nem sequer terem pensado em mim como uma possibilidade foi devastador — disse Tatum.

Na sequência, o jogador também contou que jamais fez algum treinamento com o Lakers e integrantes da franquia nunca o viram treinar.

No final, o ala-armador foi selecionado pelo Boston Celtics e o restante dessa história todos nós já conhecemos. Na última temporada, Tatum fechou um ano de ouro e conquistou a NBA pela primeira vez na carreira. Além disso, colocou a franquia acima dos Purple & Gold como o maior campeão da NBA, com 18 conquistas.

Jayson Tatum em quadra durante a partida entre Boston Celtics e Milwaukee Bucks, na NBA (Foto: Brian Fluharty/AFP)

Nessa arrancada de temporada, o astro acumula médias de 30 pontos, 7,4 rebotes e 5,1 assistências. O Celtics é o segundo colocado na Conferência Leste, com seis vitórias em sete jogos. O time do Massachusetts desponta como um dos favoritos a defesa do título em 2024/25.

Já o Lakers buscou inovar com a chegada de novos elementos, como o técnico JJ Redick, que vive a primeira experiência como treinador e Bronny James, filho de LeBron James, principal jogador da franquia angelina. A tentativa vem para buscar vencer a NBA novamente e se igualar como o maior campeão mais uma vez.