Brasil perde vagas no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro

O Brasil conquistou três das seis vagas na qualificatória para a etapa do Rio de Janeiro do Elite 16 de Vôlei de Praia, nesta quarta-feira (24), na Praia de Copacabana. A dupla George/Saymon conquistou vaga no Grupo E do masculino. No naipe feminino, Thainara/Simonetti e Andressa/Tainá se classificaram para a disputa, mas ainda não foram alocadas em um grupo.

A dupla formada por George e Saymon derrotou a dupla britânica dos gêmeos Joaquin e Javier Bello por 2 sets a 1, parciais de 21/18, 19/21 e 16/14. Já Thainara e Simonetti venceram as americanas Harward e Phillips por 2 a 1, parciais de 21/17, 17/21 e 15/8. Finalizando a preliminar para o Brasil, Andressa e Tainá derrotaram a dupla australiana Clancy/Milutinovic por 2 a 0, parciais de 21/19 e 13/21.

As duplas Adelmo/Mateus, Vinicius/Heitor, no masculino, e Carol Horta/Elize Maia, no feminino, não conquistaram vaga na competição.

Dupla George e Saymon no Elite 16 de Vôlei de Praia do Rio de Janeiro (Foto: Divulgação / Volleyball World)

Resultados do Brasil nas qualificatórias do Elite 16 de Vôlei de Praia

Veja o desempenho do Brasil nas preliminares do Elite 16 de Vôlei de Praia:

Feminino

2x1 (17/21, 21/17, 15/8) | Thainara Simonetti/Thainara Simonetti (BRA) x Harward Phillips/Harward Phillips (EUA) 1x2 (17/21, 21/18, 14/16) | Carol Horta/Elize Maia (BRA) x Svozilova/Stochlova (CZE) 2x0 (21/19, 21/13) | Andressa/Tainá (BRA) x Clancy/Milutinovic (AUS)

Masculino