O Comitê Olímpico do Brasil (COB) renovou parceria com a empresa Neoenergia até 2028, conforme será anunciado na COB Expo, em São Paulo, nesta quarta-feira (24). Dessa forma, o Centro de Treinamento dos atletas brasileiros, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, continuará funcionando com energia 100% renovável por mais três anos, como já acontece desde março deste ano. Assim, a entidade pretende economizar R$ 4,5 milhões nos gastos de energia do CT no período.

A estimativa é reduzir as emissões em mais de 360 toneladas de CO2, o que corresponde a 7.768 viagens aéreas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Com isso, o COB poderá zerar as emissões relacionadas ao escopo 2, que trata especificamente do consumo de energia elétrica.

- A renovação desta parceria com a Neoenergia é estratégica e extremamente relevante. Acreditamos que o caminho para a criação de uma nação esportiva tem que passar, obrigatoriamente, por ações sustentáveis como as que a Neoenergia tem promovido conosco. O COB, ao adotar a energia 100% renovável em nosso Centro de Treinamento e ao buscar a neutralização de nossas emissões, dá um passo decisivo não apenas na excelência esportiva, mas também no compromisso com o futuro do planeta. Sustentabilidade e alto rendimento caminham lado a lado - destacou Marco La Porta, presidente do COB.

Marco La Porta, presidente do COB, durante apresentação do Relatório do PIB do Esporte Brasileiro (Foto: Divulgação/COB)

Parceria do COB também impulsiona esporte feminino

O outro foco da parceria é o apoio ao protagonismo feminino no esporte. Será realizada uma série de ações no Brasil, principalmente nas áreas de concessão das cinco distribuidoras da empresa, que atendem a 17 milhões de clientes no Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e em parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, alcançando uma população de cerca de 40 milhões de pessoas.

A companhia também fomenta o esporte feminino por meio do Time Neoenergia, que já tem oito atletas de diferentes modalidades esportivas: Bia Souza (judô); Ana Marcela (águas abertas); Antonia Silva (futebol); Rayane Soares (atletismo paralímpico); Ana Vitória Magalhães, a Tota (ciclismo); Bruna Kajiya (kitesurfe); Mirelle Leite (atletismo); e Celine Bispo (natação).

- O COB celebra a continuidade desta união com a Neoenergia, que se consolidou como um exemplo de parceria estratégica no esporte olímpico brasileiro. O crescimento do esporte no Brasil depende de empresas que compartilham a visão de que a igualdade de oportunidades impulsiona talentos e as ações de sustentabilidade transformam a sociedade. Juntos, vamos continuar a quebrar barreiras e a impulsionar a presença feminina nos pódios e fora deles, em todo o país - explicou Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.