Depois de destacar qual será o “maior desafio” de Lewis Hamilton como novato na Ferrari ao longo da temporada 2025 da Fórmula 1, Sebastian Vettel também alertou o britânico sobre Charles Leclerc, novo companheiro de equipe. De acordo com o tetracampeão, a escuderia comandada por Frédéric Vasseur não vai deixar de ajudar o monegasco só por causa da chegada do #44 a Maranello.

O ex-piloto da Red Bull também vestiu o icônico macacão vermelho durante seis anos e teve de encarar o dono do #16 em duas oportunidades — em 2019 e 2020. Em ambos os casos, embora ainda estivesse dando os primeiros passos na categoria principal, Leclerc terminou à frente do veterano, que acabou decidindo seguir um outro rumo e se mudou para a Aston Martin em 2021.

Por ser a grande estrela e aposta da Ferrari há alguns anos, Vettel descartou a possibilidade de a esquadra italiana deixar Charles de lado e focar totalmente em ajudar Hamilton a partir de agora, já que o heptacampeão passou os últimos 12 campeonatos representando a Mercedes.

Lewis Hamilton com a Ferrari no Bahrein (Foto: Reprodução/Ferrari)

— Ele esteve lá ao longo desse tempo todo, então é improvável que o abandonem pelo Lewis. Não estou dizendo que seja impossível para Hamilton, só que eles não vão deixar de cuidar e torcer para que Leclerc consiga alcançar os objetivos — disse Vettel em entrevista ao canal de TV Wide World of Sports.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. O TL1 está marcado para a noite ainda da quinta-feira (13), a partir das 22h30. O TL2 começa já depois da 0h e, portanto, na madrugada da sexta-feira (14), às 2h. Depois, a situação se repete com o TL3 realizado às 22h30 da sexta-feira, enquanto a classificação define o grid de largada começando às 2h do sábado (15). Por fim, a largada está marcada para a 1h do domingo (16).