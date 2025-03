A temporada 2025 da Fórmula 1 guarda muitas expectativas para a partir do próximo fim de semana, quando os carros tocam a pista do GP da Austrália. Para Max Verstappen, será o começo da busca pelo pentacampeonato consecutivo, coisa que só Michael Schumacher conseguiu em toda a história. Mas também será o princípio da busca por quebrar uma certa maldição, por assim dizer.

Maldição talvez seja um termo pesado, mas a curiosidade é óbvia. Nunca um piloto campeão com carro projetado por Adrian Newey voltou a conquistar um caneco posterior com outro bólido. Max Verstappen, caso consiga, será o primeiro.

Sete pilotos da categoria conquistaram títulos na Fórmula 1 em carros de Adrian Newey

Adrian Newey é um dos maiores projetistas da Fórmula 1 (Foto: AFP)

É um dado impressionante, visto que sete pilotos diferentes já conquistaram títulos na Fórmula 1 em carros de Adrian Newey. Estes sete são responsáveis por 21 vitórias de GP, mas jamais conseguiram quebrar a barreira.

A história começou com Nigel Mansell, na Williams, em 1992, no que foi o único caneco da carreira do já veterano inglês. No ano seguinte, ainda pela mesma equipe, foi a vez de Alain Prost conquistar o último dos quatro títulos que tem na conta. Foi também a temporada em que anunciou aposentadoria das pistas.

Adrian Newey voltaria a conquistar mais títulos na Williams, em 1996 e 1997, respectivamente com Damon Hill e Jacques Villeneuve. Os dois também ficaram, assim como Mansell, apenas em um título na categoria.

Depois, a mudança para a McLaren, para os anos finais da década de 1990. O impacto foi imediato, com Mika Häkkinen conquistando o caneco de 1998 e repetindo o feito em 1999, em campeonato amplamente impactado pela grave lesão na perna sofrida por Schumacher em acidente no GP da Inglaterra e que o tirou de boa parte do ano. Häkkinen jamais se aproximou do tricampeonato.

A mudança seguinte foi para a Red Bull, onde chegou em meados dos anos 2000. Por anos, a marca trabalhou para se consolidar no grid como mais que uma marca de bebidas energéticas. O grande momento veio em 2010, quando Sebastian Vettel levou finalmente os taurinos a um título. Foi o começo de um período de domínio, que culminou em tetracampeonato consecutivo para Vettel. Após a mudança da F1 para a era híbrida, em 2014, Sebastian quis novos ares e resolveu deixar o time rumo à Ferrari. Até voltou a disputar o título, mas nunca mais foi campeão.

Max Verstappen tenta quebrar tabu

E, então, Max Verstappen. O neerlandês fez como Vettel e empilhou quatro troféus entre 2021 e 2024, ano que terminou com Newey fora da Red Bull. A partir de agora, os carros da Red Bull já não contam com a assinatura do lendário projetista, que aporta na Aston Martin para tentar mudar a história da marca inglesa na F1 nos próximos anos. Enquanto isso, Verstappen tenta quebra o tabu.

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. O TL1 está marcado para a noite ainda da quinta-feira (13), a partir das 22h30. O TL2 começa já depois da 0h e, portanto, na madrugada da sexta-feira (14), às 2h. Depois, a situação se repete com o TL3 realizado às 22h30 da sexta-feira, enquanto a classificação define o grid de largada começando às 2h do sábado (15). Por fim, a largada está marcada para a 1h do domingo (16).