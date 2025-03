Verstappen vê melhora da Red Bull no fim e ironiza: ‘Se participássemos de corrida de 6h’

Max Verstappen encarou um GP da China difícil neste domingo (23). O tetracampeão destacou que atendeu ao pedido da Red Bull na primeira metade da corrida e tratou de conservar os pneus, mas, depois do pit-stop, só começou a ver melhora na performance mais para o final da corrida, o que o levou a ironizar a situação.

continua após a publicidade

➡️ Bortoleto assume erro após rodar na primeira volta do GP da China: ‘Fui para o lado sujo’

Verstappen recebeu a bandeirada em Xangai na quarta colocação, 16s656 atrás de Oscar Piastri, que venceu a disputa. Assim, segue na vice liderança do Mundial de Pilotos, agora com oito pontos a menos do que o líder Lando Norris.

— No início, foi difícil. Guiei no primeiro stint da forma como a equipe queria, economizando. Disse a eles que seríamos lentos, e ficou provado. Mas, pelo menos, fiz o que eles queriam. Só que eles desgastam muito rapidamente — afirmou Max.

continua após a publicidade

Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio da China (Foto: GREG BAKER / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— No início do segundo stint, de alguma forma foi difícil. Os pneus ficaram muito quentes, então não dá para atacar. Mas, quanto mais continuávamos, melhor ficava em comparação com o resto. Então, se participássemos de uma corrida de 6 horas — ironizou Verstappen.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.