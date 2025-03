Bortoleto assume erro após rodar na primeira volta do GP da China: ‘Fui para o lado sujo’

O GP da China não foi dos mais fáceis para Gabriel Bortoleto. Longe do ritmo competitivo com o carro da Sauber, passou a corrida inteira nas últimas posições e terminou apenas na 17ª colocação, especialmente depois de cometer erro e rodar logo na primeira volta da prova.

Após a disputa em Xangai, o novato brasileiro tentou explicar o que aconteceu na volta inicial da prova. Bortoleto lamentou o erro ao tentar uma manobra contra Oliver Bearman, da Haas, e explicou o que exatamente aconteceu no momento do incidente.

— Tentei passar o Bearman, sabia que ele estava de pneu duro, então era importante passar qualquer um de pneu duro no começo da corrida para tentar ganhar posição de pista, essa era nossa estratégia. Fui tentar passar, ele fez jogo duro, o que é normal, aí fui para o lado sujo da pista — afirmou.

— Fui cada vez mais para o lado sujo e perdi a traseira quando tentei voltar. Ele estava do meu lado, tive que frear e rodei. Foi uma luta de primeira volta, infelizmente foi um erro. Não esperava ficar tão traseiro depois de pegar a sujeira na pista — acrescentou Bortoleto.

Apesar dos problemas e do resultado ruim, Bortoleto terminou a primeira corrida na Fórmula 1 à frente do veterano companheiro Nico Hülkenberg, que ficou na 18ª colocação no GP da China, mas ambos com uma volta de desvantagem para o vencedor Oscar Piastri.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.