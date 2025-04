Consultor cita incidente e revela que Newey sempre se opôs a Tsunoda na Red Bull

Helmut Marko revelou que Adrian Newey, ex-diretor técnico da Red Bull, se opôs à ideia de contar com Yuki Tsunoda na equipe principal da marca austríaca. O britânico teria rejeitado a possibilidade após um incidente na temporada 2022.

Em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, o consultor dos taurinos relembrou um toque entre Tsunoda e Pierre Gasly, então companheiros de AlphaTauri, no GP da Inglaterra. O francês abandonou a prova, enquanto o japonês chegou em último. Além disso, a equipe creditou à batida o dano causado ao carro de Max Verstappen, que sofreu com problemas de desempenho e recebeu a bandeira quadriculada em sétimo. O episódio causou fúria em Newey, que culpou o #22.

— Por muito tempo, Tsunoda teve a imagem de um piloto inconstante, propenso a erros bobos. Em Silverstone 2022, por exemplo, ele se envolveu em um acidente com Pierre Gasly. O impacto causou danos ao Red Bull de Max Verstappen, que perdeu a chance de vencer. Newey ficou furioso. Desde então, ele nunca quis Tsunoda na equipe — revelou Marko.

Apesar do relato do consultor, Verstappen relatou problemas e foi para os boxes duas voltas antes do acidente entre os pilotos da AlphaTauri realmente acontecer.

Superada a resistência inicial, Marko destacou a evolução apresentada pelo japonês, que marcou todos os pontos da Racing Bulls até aqui na temporada 2025, na corrida sprint do GP da China. Os bons desempenhos pela equipe italiana, aliados ao início de ano trágico de Liam Lawson, resultaram na promoção de Tsunoda para a Red Bull.

Yuki Tsunoda, pela Racing Bulls, no Grande Prêmio da China (Foto: GREG BAKER / AFP)

— Agora (Tsunoda) parece mais maduro. Fez duas ótimas corridas nesta temporada, mas acabou prejudicado por estratégias ruins da Racing Bulls. Ouvi ele dizer que quer um pódio, mas já ficaria satisfeito se apenas Verstappen conseguisse subir ao pódio — concluiu.

A Fórmula 1 volta neste fim de semana, entre os dias 4 e 6 de abril, em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.