Verstappen faz investimento de R$ 262 milhões que pode melhorar seu desempenho na F1

Max Verstappen, tetracampeão de F1, adquiriu um novo jato privado, o Falcon 8X, por aproximadamente 46 milhões de dólares, equivalente a R$ 262 milhões. A compra reflete a necessidade do piloto da RBR por conforto e eficiência em seus deslocamentos frequentes. O modelo, fabricado há dois anos, substitui o 900EX anteriormente utilizado por Verstappen.

continua após a publicidade

➡️ Felipe Massa se diz campeão da F1 2008 e critica ‘duas caras’ Alonso: ‘Manipulação’

O Falcon 8X se destaca por sua autonomia de quase 12 mil km, permitindo voos quase sem escalas entre destinos distantes. Essa característica é especialmente vantajosa para Verstappen, que realiza viagens frequentes entre a Europa e o Brasil, onde reside a família de sua namorada, Kelly Piquet.

Com capacidade para até 16 passageiros, internet via satélite e um sistema digital de controle de voo, a aquisição representa um avanço significativo em termos de mobilidade e qualidade de vida para sua família.

continua após a publicidade

A aeronave conecta São Paulo a importantes destinos na Europa Ocidental, Estados Unidos e Jeddah, na Arábia Saudita, sem paradas intermediárias. No entanto, o GP da Austrália, etapa de abertura do campeonato de F1 de 2025, permanece fora do alcance direto do Falcon 8X, necessitando de uma parada para reabastecimento.

Falcon 8X, novo jato de Verstappen (Foto: Divulgação/Dassault Falcon)

Falcon 8X, novo jato de Verstappen (Foto: Divulgação/Dassault Falcon)

Falcon 8X, novo jato de Verstappen (Foto: Divulgação/Dassault Falcon)

Verstappen pode fazer história na F1

Verstappen entra na temporada de 2025 com a chance de se tornar o primeiro piloto a conquistar cinco campeonatos mundiais consecutivos. Um feito que o colocaria à frente de outros multicampeões como Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Juan Manuel Fangio. O holandês segue como piloto da Red Bull nesta temporada.

continua após a publicidade

➡️Fique por dentro de todas as notícias do esporte em tempo real no WhatsApp! Clique aqui e siga o canal do Lance!

Quando a Fórmula 1 volta em 2025?

A primeira aparição oficial dos dez carros da Fórmula 1 2025 na pista será entre os dias 26 e 28 de fevereiro, durante os testes de pré-temporada no circuito de Sakhir, no Bahrein. O campeonato começa oficialmente no dia 16 de março, em Melbourne, na Austrália.