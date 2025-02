Com nova dupla e novo carro, a Ferrari chega para a F1 2025 com grandes expectativas. A escuderia revelou informações sobre o SF-25, veículo que será conduzido por Charles Leclerc e Lewis Hamilton na temporada de 2025 da Fórmula 1, marcando uma evolução significativa em busca do primeiro título mundial da equipe desde 2008. Apesar da falta do carro real, no evento F1 75 Live desta quarta-feira (19), as fotos divulgadas detalham as inovações técnicas e aerodinâmicas.

continua após a publicidade

➡️ De Hamilton e Leclerc ao título: 5 desafios da Ferrari para a F1 2025

Uma das principais inovações é a substituição da suspensão dianteira push-rod por uma pull-rod, adotada por outras equipes de ponta. Esta alteração não apenas abaixa o centro de gravidade do veículo, mas também melhora a aerodinâmica, na qual facilita um fluxo de ar mais eficiente ao redor do carro. A Ferrari também introduziu uma escotilha para ajustes na suspensão dianteira, visando adaptar o veículo às características específicas de cada circuito.

Outro destaque é o ajuste do cockpit, movido para trás a pedido de Lewis Hamilton, para otimizar a distribuição de peso. Isso resultou em um chassi com a seção dianteira 45 milímetros mais longa que o modelo anterior, enquanto a caixa de câmbio foi compactada. A asa dianteira foi redesenhada, o que adota uma abordagem flexível para evitar desvantagens nas primeiras corridas, especialmente com a introdução de controles mais rígidos sobre as asas dianteiras durante a temporada, a partir do GP da Espanha.

continua após a publicidade

Quanto aos sidepods, a Ferrari optou por entradas de ar mais estreitas e uma abordagem de "sobremordida", que estende a carroceria na parte superior, favorecendo um fluxo de ar mais limpo. Além disso, os sidepods foram cortados na parte inferior, melhorando o fluxo de ar sobre as bordas do assoalho e apresentando um design agressivo para otimizar a aerodinâmica.

Embora os detalhes sobre a traseira do SF-25 sejam limitados, a Ferrari parece manter a suspensão traseira pull-rod, considerada menos aerodinâmica por alguns, mas competitiva nos últimos anos. A asa traseira também foi atualizada, indicando uma busca contínua por melhorias aerodinâmicas e de desempenho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte