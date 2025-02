Felipe Massa voltou a falar sobre o Mundial de 2008 da Fórmula 1. Desde 2023, o brasileiro busca ser reconhecido como o campeão daquela temporada após o então chefão da categoria, Bernie Ecclestone, admitir que tinha conhecimento da manipulação do GP de Singapura, mas que resolveu não intervir na situação. Em entrevista, o piloto afirmou que se sente o vencedor de 2008 e aproveitou para reclamar sobre a participação de Fernando Alonso na polêmica.

Na ocasião, a F1 viveu um escândalo de manipulação de resultado em Marina Bay. O brasileiro Nelsinho Piquet bateu propositalmente com a Renault, a fim de beneficiar o companheiro de equipe Fernando Alonso, que venceu a corrida e não tinha relação com a disputa de título. Massa foi um dos grandes prejudicados com o acidente, já que partiu da pole-position e liderava até o acidente de Nelsinho. No fim, o brasileiro perdeu o título para Lewis Hamilton por apenas 1 ponto.

Em entrevista ao veículo espanhol "Relevo", Felipe Massa afirmou que se sente como o campeão mundial de 2008 e que vai lutar até o fim para que a manipulação não volte a acontecer no esporte. Naquele GP de Singapura, o piloto sofreu um pit-stop desastroso, em que saiu com a mangueira de combustível antes do fim do abastecimento. Punido, terminou só em 13º, sem pontuar.

- Posso dizer tranquilamente que ganhei o Mundial de 2008. O que aconteceu foi inaceitável para a Fórmula 1, uma manipulação terrível que não tem nada a ver com o esporte. Sim, um piloto que causou um acidente que fez com que o companheiro dele vencesse a corrida. Todo mundo sabia disso, eles poderiam ter investigado, mas não fizeram. A responsabilidade política caiu nos chefes na época, mas não quiseram fazer nada. Vou lutar até o fim para que isso não aconteça novamente. Fui a principal vítima. Insisto que isso não é esporte - declarou.

Parado no fim do pit-lane por conta do erro da Ferrari, em 2008, Massa vê o companheiro Räikkönen passar (Foto: Divulgação/Ferrari)

Desta vez, Felipe Massa resolveu não poupar Fernando Alonso, o qual foi o maior beneficiado pelo acidente proposital de Nelsinho. O espanhol, que tinha feito um pit-stop antes da batida, saiu de 15º para primeiro e venceu em Singapura. Para o piloto brasileiro, que foi companheiro de Alonso entre 2010 e 2013 na Ferrari, o antigo rival “poderia ter sido mais honesto” sobre a situação.

- Piloto incrível, um dos maiores fenômenos da história, sem dúvidas. Mas isso não muda o que penso dele sobre o incidente de 2008. Fernando não se comportou bem. Nunca falou do tema, e é uma pena porque sua grandeza como piloto não corresponde a forma como agiu. Disse que não sabia nada, escondeu tudo. Isso não é aceitável, porque falamos de um esporte de alto nível, é exemplo para crianças e adultos. Poderia ter sido mais honesto e ter contado a verdade - seguiu Massa.

Felipe Massa também citou as duas ocasiões em que Alonso perdeu o título mundial para Sebastian Vettel na última corrida do ano, em 2010 e 2012. Na primeira, o espanhol liderava o campeonato no GP de Abu Dhabi, mas viu a vantagem ser desmantelada na prova final com um erro de estratégia da Ferrari, que o deixou preso atrás do russo Vitaly Petrov.

- Jamais tive problema com Alonso. Trabalhei bem com ele, mas sempre teve duas caras e duas personalidades. Uma coisa é o que é mostrado, a outra é com portas fechadas. Ele sempre ligou para ele mesmo, era o modus operandi dele. Lembro que em 2010 teve um grande campeonato, mereceu vencer, era mais consistente e perdeu por um erro de estratégia. Na última corrida, eles focaram no Webber em vez do Vettel - relembrou Massa, que concluiu:

- Ele perdeu dois campeonatos na última corrida e acho que tudo acontece por um motivo na vida. Nada é por acidente. Talvez Fernando deveria ter vencido mais dois campeonatos, porém, deve ter aprendido, porque isso tudo nos ajuda a aprender. Não tenho certeza, mas acredito que isso fez ele mudar. Assim espero e desejo.

A Fórmula 1 se aproxima da volta às pistas. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.