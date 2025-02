Sobrinho de Ayrton Senna conduzirá icônica Lotus em festival na Inglaterra

A lendária Lotus preta da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 voltará a ser pilotada durante o Festival de Velocidade de Goodwood, um evento que celebra o automobilismo em West Sussex, na Inglaterra. Atrás do volante estará Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, que conduzirá o carro usando um capacete réplica do tricampeão mundial.

O festival será realizado nos dias 12 e 13 de abril. Após o evento, o carro seguirá para Estoril, em Portugal, onde haverá uma recriação da vitória de Senna no dia do aniversário de 40 anos da corrida.

Esta não é a primeira vez que Bruno Senna pilota um dos carros do tio no circuito de Goodwood. Em 2021, o brasileiro conduziu a McLaren MP4/6, com a qual Ayrton conquistou o tricampeonato mundial em 1991.

A icônica Lotus de Ayrton Senna na Fórmula 1

Ayrton Senna com a Lotus-Renault no GP de Portugal de 1985 (Foto: Divulgação)

A Lotus 97T foi usada por Ayrton Senna no GP de Portugal, em Estoril, em 21 de abril de 1985. Na ocasião, o então jovem piloto brasileiro saiu da pole position pela primeira vez na carreira e, sob chuva torrencial, guiou o carro à vitória de ponta a ponta.

Além de ser um grande marco na vida de Senna, a conquista também foi celebrada pela Lotus. A equipe conquistou seu primeiro triunfo desde 1982 e a primeira vitória após a morte de Colin Chapman, fundador da equipe.