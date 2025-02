Aos 40 anos e com sete títulos no currículo, Lewis Hamilton está iniciando uma nova jornada com a Ferrari na Fórmula 1. No entanto, o assunto "aposentadoria" é constantemente apresentado ao veterano da categoria, que tem uma carreira impressionante. Apesar da "cobrança", o britânico garante que não tem planos de parar, mesmo se conquistar o octacampeonato.

Em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport", Lewis Hamilton destacou que a meta principal dessa passagem pela Ferrari é conquistar mais um título na carreira. Porém, este não seria o objetivo final, o que descarta uma possível aposentadoria.

Além disso, Hamilton exaltou a parceria que tem formado com Charles Leclerc na Ferrari, assim como afirmou que espera traduzir a boa relação com o monegasco em boas atuações. O piloto também elogiou a maturidade do companheiro de equipe e reconheceu que não era assim quando tinha essa idade.

- Temos um ótimo relacionamento e eu o considero um piloto muito forte. Disse isso no Bahrein, muitos anos atrás. Ele tem um futuro brilhante pela frente e tem apenas 27 anos, mas é muito maduro para essa idade, provavelmente mais maduro do que eu era aos 27 - iniciou Hamilton, que seguiu:

- Vamos trabalhar juntos para garantir que a equipe siga na direção certa. Se eu tivesse a sorte de ganhar outro título, o que obviamente é o que estamos buscando, eu ainda não estaria pronto para parar.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Valtteri Bottas durante comemoração no pódio em Bahrein (Foto: AFP)

Para Lewis Hamilton, um título com a Ferrari não se resumiria em um oitavo troféu na carreira, mas sim a uma conquista inédita com a equipe, que vive uma seca de 18 anos sem vencer o Mundial de Pilotos. O último campeão foi Kimi Räikkönen, em 2007.

- Para mim, não se trata de ganhar o oitavo título. Para mim, seria o primeiro Mundial com a Ferrari. Trata-se de entrar para a história dessa equipe e tentar conquistar a primeira taça com eles - concluiu Hamilton.

